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  • 1 日を満喫しましょう！ 1 日を満喫しましょう！ 1 日を満喫しましょう！

    完全ワイヤレスヘッドホン

    TAT5000BK/97

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    1 日を満喫しましょう！

    音楽を聴くときにも通話をするときにも優れたサウンドを実現する完全ワイヤレスイヤホン。周囲の環境に対応して雑音を抑えるノイズキャンセリング機能と、通話用の 6 つのマイク設定により、いつでも最適な状態を維持できます。

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    完全ワイヤレスヘッドホン

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    1 日を満喫しましょう！

    • 繊細で自然なサウンド
    • ノイズキャンセリング Pro
    • 6-mic テクノロジー
    • 信頼性の高いインイヤーフィット
    アダプティブノイズキャンセリングで高い没入感を実現

    アダプティブノイズキャンセリングで高い没入感を実現

    アダプティブノイズキャンセリングが周囲の環境にすばやく対応し、風などの外部雑音をリアルタイムで抑えます。周囲の音を確認するには、イヤピースをタップしてアウェアネスモードを起動します。また、クイックアウェアネスを使用すると声が強調されるので、イヤピースを装着したまま会話を楽しめます。

    6-mic テクノロジー。混雑した場所でもよりクリアな通話を実現

    6-mic テクノロジー。混雑した場所でもよりクリアな通話を実現

    通話中、6 つのマイクとノイズリダクションアルゴリズムが連携して、話者の声を拾い、周囲の外部雑音を抑制します。混雑したカフェでも、話者の声がクリアに伝わり、相手は周囲の会話に煩わされることはありません。

    最長 40 時間の再生が可能。ポケットサイズの充電ケース付き。

    最長 40 時間の再生が可能。ポケットサイズの充電ケース付き。

    ノイズキャンセリングがオフの場合は、フル充電で最長 10 時間、充電ケースを使用するとさらに 30 時間再生できます（ノイズキャンセリングがオンの場合は 7 時間、充電ケースを使用するとさらに 21 時間）。15 分の急速充電なら、3 時間の再生延長が可能です。ケースは USB-C 経由で充電できます。

    安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング

    安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング

    このイヤピースは Bluetooth 5.4 と LC3 コーデックをサポートするデバイスに対応し、より安定した接続と際立って優れた音質を実現します。2 台の Bluetooth デバイスに同時に接続でき、フィリップスヘッドホンアプリで接続したデバイスを管理することができます。Android ユーザーは Google Fast Pair、Windows ユーザーは Microsoft Swift Pair も使用できます。

    IPX5 防水

    IPX5 防水

    IPX5 規格の防水性能を誇るイヤピース。豪雨の中でさえも安心して使用できるので、悪天候での外出でも活躍します。猛暑日に装着して汗をかいても、もちろん問題ありません。

    信頼性の高いインイヤーフィットとイヤピースタッチコントロール

    信頼性の高いインイヤーフィットとイヤピースタッチコントロール

    テクスチャー加工のシリコン製イヤーチップにより、イヤピースが所定の位置にしっかり固定。3 種類のサイズでどなたにもフィットします。イヤピースに搭載されたタッチコントロールで操作も簡単。制御方法はカスタマイズ可能で、フィリップスヘッドホン連携アプリを使用して設定できます。

    フィリップスヘッドホンアプリ。ノイズキャンセリングなどの機能を制御

    フィリップスヘッドホンアプリ。ノイズキャンセリングなどの機能を制御

    この連携アプリを使用すると、イヤピースのタッチコントロールをカスタマイズするだけでなく、ノイズキャンセリングのカスタマイズ、風切り音の自動低減機能のオフ、アウェアネスモード使用中の透過レベルの調整を行えます。また、アプリを使用して、イヤホンのファームウェアを最新バージョンに更新したりすることもできます。

    環境対応性の高いデザインとパッケージ

    環境対応性の高いデザインとパッケージ

    フィリップスは、サプライチェーンの持続可能性と透明性を高めるために継続的に取り組んでいます。このイヤホンには、RCS 認証を受けた使用済みリサイクルプラスチックを使用され、プラスチック不使用のパッケージには FSC 認証のリサイクル段ボールと大豆インキが使用されています。

    温かみがあって、繊細で、自然。フィリップスの特徴的なサウンド

    グラフェンコーティングを施したドライバーが生き生きした高音と重みのある低音を一つひとつ再現するため、音楽からポッドキャストまで、豊かな低音を備えた繊細で自然なサウンドで楽しめます。Android でも iOS でも、気分を高揚させるサウンドを最大限に楽しむことができます。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Speaker diameter
      8 mm
      Impedance
      16 Ω
      Maximum power input
      5 mW
      Sensitivity
      110 dB（1 KHz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.4
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範囲
      最大 10  m
      マルチポイント接続
      サポートされているコーデック
      • SBC
      • AAC

    • 外箱

      Length
      33.50  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      25.80  cm
      Gross weight
      4.041  kg
      Height
      28.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 16682 7
      Nett weight
      1.61  kg
      風袋重量
      2.431  kg

    • 利便性

      Volume control
      耐水性
      IPX5
      フィリップスヘッドホンアプリ対応
      TWS のモノモード
      自動一時停止（IR センサー）
      ファームウェア更新
      Type of controls
      タッチ
      Google Fast Pair

    • 内箱

      長さ
      15.80  cm
      販売用パッケージ数
      3
      12.10  cm
      高さ
      12.80  cm
      本体重量
      0.20  kg
      総重量
      0.438  kg
      風袋重量
      0.238  kg
      GTIN
      2 48 95229 16682 4

    • 電源

      電池の数
      3 個
      充電時間
      2  時間
      音楽再生時間（ANC オン時）
      7 + 21  時間
      音楽再生時間（ANC オフ時）
      10 + 30  時間
      高速充電時間
      15 mins for 3 hrs
      バッテリーの種類（充電ケース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリーの種類（イヤピース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリー重量（合計）
      11.9  g
      バッテリー容量（ケース）
      600  mAh
      バッテリー容量（イヤピース）
      65  mAh

    • パッケージ寸法

      Height
      12.8  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      11.1  cm
      Depth
      4.9  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 16682 0
      Gross weight
      0.120  kg
      Nett weight
      0.067  kg
      風袋重量
      0.053  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      Eartips
      3 組（S／M／L）
      充電ケース
      充電ケーブル
      USB-C ケーブル、200 mm

    • デザイン

      Color
      ブラック
      Ear coupling material
      シリコン
      Ear fitting
      インイヤー
      In-ear fitting type
      シリコン製イヤーチップ

    • 通信

      通話用マイク
      6 mics

    • 質量／寸法

      充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      5.49 x 2.90 x 4.15  cm
      イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      2.00 x 2.57 x 2.00  cm
      総重量
      0.046  kg

    • ANC 機能

      ANC テクノロジー
      ハイブリッド、ANC Pro
      アウェアネスモード
      アダプティブ ANC
      ANC（アクティブノイズキャンセリング）

    • 音声アシスタント

      音声アシスタント対応
      • Apple Siri
      • Google アシスタント
      音声アシスタントの起動
      マルチファンクションタッチ
      音声アシスタントのサポート

    • 耐久性

      プラスチックシェル
      GRS 認証を受けた使用済みポリカーボネート樹脂を 68％含有 TE-00132492

    Badge-D2C

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