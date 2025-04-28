安定した Bluetooth マルチポイント接続と簡単ペアリング

このイヤピースは Bluetooth 5.4 と LC3 コーデックをサポートするデバイスに対応し、より安定した接続と際立って優れた音質を実現します。2 台の Bluetooth デバイスに同時に接続でき、フィリップスヘッドホンアプリで接続したデバイスを管理することができます。Android ユーザーは Google Fast Pair、Windows ユーザーは Microsoft Swift Pair も使用できます。