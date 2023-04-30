高音質のサウンドとパワフルな低音を生み出すカスタムの 6mm ドライバー

本来のサウンドを再現。このヘッドホンには、真のサウンド体験をお届けするためにカスタム設計された 6mm ダイナミックドライバーが搭載されています。ドライバーの高い出力性能によって音の強弱と低音が強化されるため、1 音も聞き逃すことはありません。