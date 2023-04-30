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    完全ワイヤレスヘッドホン

    TAT1108BK/97

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    クリアなサウンドを実現

    音楽や通話音声がしっかり耳に届きます。この完全ワイヤレスヘッドホンには、リッチなサウンドとパワフルな低音を生み出す 6mm ドライバーと、クリアな通話品質を実現する AI マイクが搭載されています。また、IPX4 防滴、防汗仕様を備え、ポケットサイズの充電ケースにより 15 時間の再生が可能です。

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    完全ワイヤレスヘッドホン

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    クリアなサウンドを実現

    • クリアな通話音質
    • 6mm ドライバーがパワフルな低音を実現
    • 人間工学に基づいたデザインで快適な使い心地
    • IPX4 防滴、防汗仕様

    ケースの使用で、最長 15 時間の再生が可能

    どんなに長い一日でも、このヘッドホンなら問題ありません。5 時間の再生時間に加え、ポケットサイズの便利な充電ケースでさらに 10 時間の再生が可能です。

    高音質のサウンドとパワフルな低音を生み出すカスタムの 6mm ドライバー

    本来のサウンドを再現。このヘッドホンには、真のサウンド体験をお届けするためにカスタム設計された 6mm ダイナミックドライバーが搭載されています。ドライバーの高い出力性能によって音の強弱と低音が強化されるため、1 音も聞き逃すことはありません。

    クリアな通話品質を実現する AI マイク

    周囲の音にリスニング体験を邪魔させません。このヘッドホンには、高度な AI アルゴリズムで不要なノイズをカットし、クリアな通話音質を実現する AI マイクが搭載されています。いつでも通話音声がクリアに聞こえます。

    IPX4 防滴、防汗仕様

    IPX4 防滴仕様のパワフルな 6mm ドライバーで、どんな天候でも最高のサウンドをお楽しみいただけます。ヘッドホンは防滴仕様で、少しくらいの雨や汗は問題ないので、急に雨が降ってきても安心です。

    ぴったり快適なインイヤーフィット

    耳の穴の湾曲にぴったりフィットする快適なイヤーピースで、優れた密閉性を実現し、周囲のノイズが抑えられるため、すべてのビートと言葉をはっきりと聴き取れます。3 種類のサイズがあり、交換可能なソフトタイプのシリコン製イヤーチップカバーが、快適な装着感を実現します。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      20～20,000 Hz
      Speaker diameter
      6 mm
      Impedance
      16 Ω
      Maximum power input
      5 mW
      Sensitivity
      106 dB（1k Hz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.3
      ワイヤレス
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範囲
      最大 10  m
      サポートされているコーデック
      SBC
      ワイヤレス伝送のタイプ
      Bluetooth

    • 外箱

      Length
      26.5  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      22.2  cm
      Gross weight
      2.972  kg
      Height
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13401 7
      Nett weight
      1.512  kg
      風袋重量
      1.46  kg

    • 利便性

      耐水性
      IPX4
      TWS のモノモード
      Type of controls
      ボタン

    • 内箱

      長さ
      12  cm
      販売用パッケージ数
      3
      10.5  cm
      高さ
      11.8  cm
      本体重量
      0.189  kg
      総重量
      0.332  kg
      風袋重量
      0.143  kg
      GTIN
      2 48 95229 13401 4

    • 電源

      充電式
      電池の数
      3 個
      音楽再生時間
      5 + 10  時間
      通話時間
      5 時間
      充電時間
      2  時間
      バッテリーの種類（充電ケース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリーの種類（イヤピース）
      Lithium Polymer (built-in)
      バッテリー重量（合計）
      6.1  g
      バッテリー容量（ケース）
      250  mAh
      バッテリー容量（イヤピース）
      35  mAh

    • パッケージ寸法

      Height
      11.8  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      9.5  cm
      Depth
      3.7  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 13401 0
      Gross weight
      0.098  kg
      Nett weight
      0.063  kg
      風袋重量
      0.035  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      Eartips
      3 組（S／M／L）
      充電ケース
      充電ケーブル
      USB-C ケーブル、200 mm

    • デザイン

      ブラック
      Ear coupling material
      シリコン
      Ear fitting
      インイヤー
      In-ear fitting type
      シリコン製イヤーピース

    • 通信

      通話用マイク
      an AI mic

    • 質量／寸法

      充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      3.11 x 5.95 x 3.20  cm
      イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      2.03 x 2.97 x 2.49  cm
      総重量
      0.036  kg

    • 音声アシスタント

      音声アシスタント対応
      • Apple Siri
      • Google アシスタント
      音声アシスタントの起動
      説明書
      音声アシスタントのサポート

    Badge-D2C

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