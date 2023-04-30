クリアなサウンドを実現
音楽や通話音声がしっかり耳に届きます。この完全ワイヤレスヘッドホンには、リッチなサウンドとパワフルな低音を生み出す 6mm ドライバーと、クリアな通話品質を実現する AI マイクが搭載されています。また、IPX4 防滴、防汗仕様を備え、ポケットサイズの充電ケースにより 15 時間の再生が可能です。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
クリアなサウンドを実現
- クリアな通話音質
- 6mm ドライバーがパワフルな低音を実現
- 人間工学に基づいたデザインで快適な使い心地
- IPX4 防滴、防汗仕様
ケースの使用で、最長 15 時間の再生が可能
どんなに長い一日でも、このヘッドホンなら問題ありません。5 時間の再生時間に加え、ポケットサイズの便利な充電ケースでさらに 10 時間の再生が可能です。
高音質のサウンドとパワフルな低音を生み出すカスタムの 6mm ドライバー
本来のサウンドを再現。このヘッドホンには、真のサウンド体験をお届けするためにカスタム設計された 6mm ダイナミックドライバーが搭載されています。ドライバーの高い出力性能によって音の強弱と低音が強化されるため、1 音も聞き逃すことはありません。
クリアな通話品質を実現する AI マイク
周囲の音にリスニング体験を邪魔させません。このヘッドホンには、高度な AI アルゴリズムで不要なノイズをカットし、クリアな通話音質を実現する AI マイクが搭載されています。いつでも通話音声がクリアに聞こえます。
IPX4 防滴、防汗仕様
IPX4 防滴仕様のパワフルな 6mm ドライバーで、どんな天候でも最高のサウンドをお楽しみいただけます。ヘッドホンは防滴仕様で、少しくらいの雨や汗は問題ないので、急に雨が降ってきても安心です。
ぴったり快適なインイヤーフィット
耳の穴の湾曲にぴったりフィットする快適なイヤーピースで、優れた密閉性を実現し、周囲のノイズが抑えられるため、すべてのビートと言葉をはっきりと聴き取れます。3 種類のサイズがあり、交換可能なソフトタイプのシリコン製イヤーチップカバーが、快適な装着感を実現します。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
20～20,000 Hz
- Speaker diameter
-
6 mm
- Impedance
-
16 Ω
- Maximum power input
-
5 mW
- Sensitivity
-
106 dB（1k Hz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.3
- ワイヤレス
-
有
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
- サポートされているコーデック
-
SBC
- ワイヤレス伝送のタイプ
-
Bluetooth
-
外箱
- Length
-
26.5
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
22.2
cm
- Gross weight
-
2.972
kg
- Height
-
24.5
cm
- GTIN
-
1 48 95229 13401 7
- Nett weight
-
1.512
kg
- 風袋重量
-
1.46
kg
-
利便性
- 耐水性
-
IPX4
- TWS のモノモード
-
有
- Type of controls
-
ボタン
-
内箱
- 長さ
-
12
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
10.5
cm
- 高さ
-
11.8
cm
- 本体重量
-
0.189
kg
- 総重量
-
0.332
kg
- 風袋重量
-
0.143
kg
- GTIN
-
2 48 95229 13401 4
-
電源
- 充電式
-
有
- 電池の数
-
3 個
- 音楽再生時間
-
5 + 10
時間
- 通話時間
-
5 時間
- 充電時間
-
2
時間
- バッテリーの種類（充電ケース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類（イヤピース）
-
Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量（合計）
-
6.1
g
- バッテリー容量（ケース）
-
250
mAh
- バッテリー容量（イヤピース）
-
35
mAh
-
パッケージ寸法
- Height
-
11.8
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
3.7
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 13401 0
- Gross weight
-
0.098
kg
- Nett weight
-
0.063
kg
- 風袋重量
-
0.035
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- Eartips
-
3 組（S／M／L）
- 充電ケース
-
有
- 充電ケーブル
-
USB-C ケーブル、200 mm
-
デザイン
- 色
-
ブラック
- Ear coupling material
-
シリコン
- Ear fitting
-
インイヤー
- In-ear fitting type
-
シリコン製イヤーピース
-
通信
- 通話用マイク
-
an AI mic
-
質量／寸法
- 充電ケース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
3.11 x 5.95 x 3.20
cm
- イヤピース寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
2.03 x 2.97 x 2.49
cm
- 総重量
-
0.036
kg
-
音声アシスタント
- 音声アシスタント対応
-
- 音声アシスタントの起動
-
説明書
- 音声アシスタントのサポート
-
有
- 再生可能時間はあくまで目安であり、ご利用条件によって変わることがあります。
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。