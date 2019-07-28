40mm ネオジウムアコースティックドライバー

ワークアウト用のプレイリストで、次のレベルへ。専用に音響調整された 40mm ネオジウムアコースティックドライバーによる豊かな低音がワークアウトをサポート。クローズドバック構造により優れたパッシブノイズ遮断効果を実現。周囲のノイズを気にすることなく、お気に入りの曲に合わせてワークアウトを楽しめます。