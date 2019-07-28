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  • クールな装着感。 クールな装着感。 クールな装着感。

    ワイヤレスヘッドホン

    TASH402BK/00

    クールな装着感。

    防汗仕様のワイヤレスオーバーイヤースポーツヘッドホンで、自己ベストを超える。軽量で快適な装着感と、1 回の充電で 20 時間の再生時間を実現。冷感イヤーカップクッションで、体温が上がっても集中力をキープ。

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    この商品は販売を終了しました

    ワイヤレスヘッドホン

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    クールな装着感。

    どこまでも熱くなれる。

    • 40mm ドライバー／密閉型
    • オーバーイヤー
    • 防汗／防水仕様

    20 時間の再生時間

    ヘッドホンは 20 時間の連続再生が可能。外出先でのリスニングも安心して楽しむことができます。

    40mm ネオジウムアコースティックドライバー

    ワークアウト用のプレイリストで、次のレベルへ。専用に音響調整された 40mm ネオジウムアコースティックドライバーによる豊かな低音がワークアウトをサポート。クローズドバック構造により優れたパッシブノイズ遮断効果を実現。周囲のノイズを気にすることなく、お気に入りの曲に合わせてワークアウトを楽しめます。

    通気性の高いイヤーカップクッション。取り外し可能でお手入れが簡単

    ソフトで通気性の高いイヤーカップクッションに冷却ジェルを充填。どんなにハードなワークアウトでも冷感をキープ。クッションは取り外し可能で、お手入れも簡単。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

    通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。

    冷感イヤーカップ。ハードにワークアウト。冷感をキープ。

    ソフトで通気性の高いイヤーカップクッションに冷却ジェルを充填。どんなにハードなワークアウトでも冷感をキープ。クッションは取り外し可能で、お手入れも簡単。

    細部までクリアなサウンド。豊かな低音。優れたパッシブノイズ遮断効果

    精密に音響調整された 40mm ドライバーで水晶のようにクリアで自然な音の世界へ。スポーツヘッドホンはどんなタイプの音楽からも細部までクリアで自然なサウンドを引き出せるよう念入りに設計されました。

    フラットに折りたためるデザイン。収納も簡単

    フラットに折りたためるデザインで、収納も簡単。

    IPX4 防滴、防汗仕様

    IPX4 防滴仕様のスポーツヘッドホン。あらゆる方向からの水滴を防ぎ、たくさん汗をかいても安心。雨の中でも、思う存分トレーニングに打ち込めます。

    急速充電。10 分間の充電で 2 時間の再生が可能

    バッテリー残量が低下しても安心。急速充電により、10 分間の充電で 2 時間の再生が可能。

    洗練されたデザイン。フラットに折りたためるイヤーカップ

    自己ベストを目指すワークアウトにも、ジムの後に友だちと会うのにもぴったりな洗練されたデザイン。フラットに折りたためるイヤーカップは、収納も簡単。

    スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出

    ユーザーフレンドリーなボタンにより、スマートフォンを操作することなく、プレイリストの一時停止、着信への応答、音量の調節が可能。Bluetooth をオンにすれば、ヘッドホンをすぐにペアリング可能。1 度ペアリングすれば、ヘッドホンは最後に接続したデバイスを記憶します。

    技術仕様

    • サウンド

      サウンド拡張
      • エコー制御
      • ノイズリダクション
      Speaker diameter
      40 mm
      ダイヤフラム
      PET
      Impedance
      32 Ω
      磁気タイプ
      ネオジウム
      ボイスコイル
      周波数特性
      20～20,000  Hz
      種類
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      5.0
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大範囲
      最大 10  m

    • 外箱

      Length
      22.1  cm
      Number of consumer packagings
      3
      Width
      17.6  cm
      Gross weight
      1.02  kg
      Height
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10088 3
      Nett weight
      0.537  kg
      風袋重量
      0.483  kg

    • 利便性

      通話コントロール
      • 通話を保留
      • 着信の応答／通話の終了
      Volume control

    • 電源

      充電式
      充電池の種類
      リチウムポリマー
      音楽再生時間
      20  時間
      バッテリー重量
      2.5g

    • パッケージ寸法

      Height
      22.5  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      19.5  cm
      Depth
      5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 10088 6
      Gross weight
      0.28  kg
      Nett weight
      0.179  kg
      風袋重量
      0.101  kg

    • 製品寸法

      Height
      18  cm
      Width
      17  cm
      Depth
      4.5  cm
      Weight
      0.17  kg

    • アクセサリー

      クイックスタートガイド
      クイックスタートガイド
      USB ケーブル
      充電用に付属

    • デザイン

      ブラック

    Badge-D2C

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