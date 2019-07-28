ワイヤレスヘッドホン
クールな装着感。
防汗仕様のワイヤレスオーバーイヤースポーツヘッドホンで、自己ベストを超える。軽量で快適な装着感と、1 回の充電で 20 時間の再生時間を実現。冷感イヤーカップクッションで、体温が上がっても集中力をキープ。 さらに詳細をみる
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クールな装着感。
どこまでも熱くなれる。
- 40mm ドライバー／密閉型
- オーバーイヤー
- 防汗／防水仕様
20 時間の再生時間
ヘッドホンは 20 時間の連続再生が可能。外出先でのリスニングも安心して楽しむことができます。
40mm ネオジウムアコースティックドライバー
ワークアウト用のプレイリストで、次のレベルへ。専用に音響調整された 40mm ネオジウムアコースティックドライバーによる豊かな低音がワークアウトをサポート。クローズドバック構造により優れたパッシブノイズ遮断効果を実現。周囲のノイズを気にすることなく、お気に入りの曲に合わせてワークアウトを楽しめます。
通気性の高いイヤーカップクッション。取り外し可能でお手入れが簡単
ソフトで通気性の高いイヤーカップクッションに冷却ジェルを充填。どんなにハードなワークアウトでも冷感をキープ。クッションは取り外し可能で、お手入れも簡単。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現
通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。
冷感イヤーカップ。ハードにワークアウト。冷感をキープ。
ソフトで通気性の高いイヤーカップクッションに冷却ジェルを充填。どんなにハードなワークアウトでも冷感をキープ。クッションは取り外し可能で、お手入れも簡単。
細部までクリアなサウンド。豊かな低音。優れたパッシブノイズ遮断効果
精密に音響調整された 40mm ドライバーで水晶のようにクリアで自然な音の世界へ。スポーツヘッドホンはどんなタイプの音楽からも細部までクリアで自然なサウンドを引き出せるよう念入りに設計されました。
フラットに折りたためるデザイン。収納も簡単
フラットに折りたためるデザインで、収納も簡単。
IPX4 防滴、防汗仕様
IPX4 防滴仕様のスポーツヘッドホン。あらゆる方向からの水滴を防ぎ、たくさん汗をかいても安心。雨の中でも、思う存分トレーニングに打ち込めます。
急速充電。10 分間の充電で 2 時間の再生が可能
バッテリー残量が低下しても安心。急速充電により、10 分間の充電で 2 時間の再生が可能。
洗練されたデザイン。フラットに折りたためるイヤーカップ
自己ベストを目指すワークアウトにも、ジムの後に友だちと会うのにもぴったりな洗練されたデザイン。フラットに折りたためるイヤーカップは、収納も簡単。
スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出
ユーザーフレンドリーなボタンにより、スマートフォンを操作することなく、プレイリストの一時停止、着信への応答、音量の調節が可能。Bluetooth をオンにすれば、ヘッドホンをすぐにペアリング可能。1 度ペアリングすれば、ヘッドホンは最後に接続したデバイスを記憶します。
技術仕様
-
サウンド
- サウンド拡張
-
- Speaker diameter
-
40 mm
- ダイヤフラム
-
PET
- Impedance
-
32 Ω
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- ボイスコイル
-
銅
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
- 種類
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Bluetooth バージョン
-
5.0
- Bluetooth 仕様
-
- 最大範囲
-
最大 10
m
-
外箱
- Length
-
22.1
cm
- Number of consumer packagings
-
3
- Width
-
17.6
cm
- Gross weight
-
1.02
kg
- Height
-
24
cm
- GTIN
-
1 48 95229 10088 3
- Nett weight
-
0.537
kg
- 風袋重量
-
0.483
kg
-
利便性
- 通話コントロール
-
- Volume control
-
有
-
電源
- 充電式
-
有
- 充電池の種類
-
リチウムポリマー
- 音楽再生時間
-
20
時間
- バッテリー重量
-
2.5g
-
パッケージ寸法
- Height
-
22.5
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
19.5
cm
- Depth
-
5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 10088 6
- Gross weight
-
0.28
kg
- Nett weight
-
0.179
kg
- 風袋重量
-
0.101
kg
-
製品寸法
- Height
-
18
cm
- Width
-
17
cm
- Depth
-
4.5
cm
- Weight
-
0.17
kg
-
アクセサリー
- クイックスタートガイド
-
クイックスタートガイド
- USB ケーブル
-
充電用に付属
-
デザイン
- 色
-
ブラック
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