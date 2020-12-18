検索文字列

  • 自分だけの空間。 自分だけの空間。 自分だけの空間。

    3000 Series オンイヤーヘッドホン

    TAH3155BK/97

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    自分だけの空間。

    自分だけの空間を創りましょう。このオンイヤーヘッドホンは、クリアで明瞭な音声を実現します。着けていることを忘れるくらい軽量のヘッドバンドと、絡まりにくいフラットなケーブルを採用。ソフトなイヤーカップは、携帯時にはフラットに折りたためます。

    さらに詳細をみる

    3000 Series オンイヤーヘッドホン

    類似製品

    カンファレンスコール をすべて表示

    自分だけの空間。

    • 40mm ドライバー／密閉型
    • オンイヤー
    クローズドバック設計による優れたサウンドアイソレーション

    クローズドバック設計による優れたサウンドアイソレーション

    軽量で調整可能なクッション付きヘッドバンド

    スタイリッシュでマットな配色のこのオンイヤーヘッドホンは、クッション付きヘッドバンドが特徴で、着けていることを忘れるほど軽量です。ソフトなイヤーカップには左右を示すマーク付き。角度を調整でき、ぴったりフィットさせることができます。

    インラインリモコン。音楽も通話も簡単制御。

    スマートフォンを操作することなく、着信への応答やプレイリストの一時停止が可能。角度付きのコネクターなので、スマートデバイスにヘッドホンを接続したままポケットに入れる場合に便利です。

    内側に折りたたむデザインで携帯に便利

    内側に折りたためて携帯に最適、どこでも使用できます。

    深みのある低音、クリアなサウンド

    ダンスフロアでの最高の瞬間を思い出してみてください。32 mm ネオジウムドライバーによる力強く深みのある低音とクリアなサウンド、クローズドバック設計による優れたサウンドアイソレーションで、お気に入りの曲を存分に楽しめます。

    プロ仕様のヘッドセットに最適な、コンピューターファームウェア付きの USB 入力ケーブル

    ドライバーファームウェア付きの USB ケーブルにより、コンピューターヘッドセットのパワフルなプロ仕様の機能を提供します。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      クローズド
      Speaker diameter
      40 mm
      ダイヤフラム
      PET
      Impedance
      32 Ω
      磁気タイプ
      NdFeB
      周波数特性
      20～20,000  Hz
      Sensitivity
      97 dB
      種類
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Type of cable
      Cable Connection
      片側ケーブル
      Finishing of connector
      ニッケルメッキ
      Cable length
      1.5  m
      コネクター
      USB  mm

    • 外箱

      Length
      42  cm
      Number of consumer packagings
      10
      Width
      40.5  cm
      Gross weight
      3.703  kg
      Height
      27  cm
      GTIN
      1 48 95229 11736 2
      Nett weight
      1.63  kg
      風袋重量
      2.073  kg

    • 利便性

      通話コントロール
      マイクをミュート
      Volume control

    • パッケージ寸法

      Height
      22.1  cm
      Width
      19  cm
      Depth
      8  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      48 95229 11736 5
      Gross weight
      0.328  kg
      Nett weight
      0.163  kg
      風袋重量
      0.165  kg

    • 製品寸法

      Height
      16.7  cm
      Width
      14.4  cm
      Depth
      6.9  cm
      Weight
      0.163  kg

    • デザイン

      Color
      ブラック

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。