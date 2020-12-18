自分だけの空間。

自分だけの空間を創りましょう。このオンイヤーヘッドホンは、クリアで明瞭な音声を実現します。着けていることを忘れるくらい軽量のヘッドバンドと、絡まりにくいフラットなケーブルを採用。ソフトなイヤーカップは、携帯時にはフラットに折りたためます。