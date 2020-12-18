自分だけの空間。
自分だけの空間を創りましょう。このオンイヤーヘッドホンは、クリアで明瞭な音声を実現します。着けていることを忘れるくらい軽量のヘッドバンドと、絡まりにくいフラットなケーブルを採用。ソフトなイヤーカップは、携帯時にはフラットに折りたためます。 さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
クローズドバック設計による優れたサウンドアイソレーション
軽量で調整可能なクッション付きヘッドバンド
スタイリッシュでマットな配色のこのオンイヤーヘッドホンは、クッション付きヘッドバンドが特徴で、着けていることを忘れるほど軽量です。ソフトなイヤーカップには左右を示すマーク付き。角度を調整でき、ぴったりフィットさせることができます。
インラインリモコン。音楽も通話も簡単制御。
スマートフォンを操作することなく、着信への応答やプレイリストの一時停止が可能。角度付きのコネクターなので、スマートデバイスにヘッドホンを接続したままポケットに入れる場合に便利です。
内側に折りたたむデザインで携帯に便利
内側に折りたためて携帯に最適、どこでも使用できます。
深みのある低音、クリアなサウンド
ダンスフロアでの最高の瞬間を思い出してみてください。32 mm ネオジウムドライバーによる力強く深みのある低音とクリアなサウンド、クローズドバック設計による優れたサウンドアイソレーションで、お気に入りの曲を存分に楽しめます。
プロ仕様のヘッドセットに最適な、コンピューターファームウェア付きの USB 入力ケーブル
ドライバーファームウェア付きの USB ケーブルにより、コンピューターヘッドセットのパワフルなプロ仕様の機能を提供します。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
クローズド
- Speaker diameter
-
40 mm
- ダイヤフラム
-
PET
- Impedance
-
32 Ω
- 磁気タイプ
-
NdFeB
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
- Sensitivity
-
97 dB
- 種類
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- Microphone
-
内蔵マイク
- Type of cable
-
銅
- Cable Connection
-
片側ケーブル
- Finishing of connector
-
ニッケルメッキ
- Cable length
-
1.5
m
- コネクター
-
USB
mm
-
外箱
- Length
-
42
cm
- Number of consumer packagings
-
10
- Width
-
40.5
cm
- Gross weight
-
3.703
kg
- Height
-
27
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11736 2
- Nett weight
-
1.63
kg
- 風袋重量
-
2.073
kg
-
利便性
- 通話コントロール
-
マイクをミュート
- Volume control
-
有
-
パッケージ寸法
- Height
-
22.1
cm
- Width
-
19
cm
- Depth
-
8
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
48 95229 11736 5
- Gross weight
-
0.328
kg
- Nett weight
-
0.163
kg
- 風袋重量
-
0.165
kg
-
製品寸法
- Height
-
16.7
cm
- Width
-
14.4
cm
- Depth
-
6.9
cm
- Weight
-
0.163
kg
-
デザイン
- Color
-
ブラック
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。