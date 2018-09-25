ウェット＆ドライシェービング

ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えることが可能。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。