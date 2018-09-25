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フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル
ナノプレシジョン刃による驚異の深剃りと、スキンコンフォートリングプラスによる肌へのやさしさを両立。フィリップス史上最高*¹の深剃りと、やさしさをぜひご体感ください。*¹当社製品（S9000シリーズ）との比較 【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
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毎分最大 15 万回カットするナノプレシジョン刃で究極の深剃りを実現。72 枚の自動研磨式の刃は、ナノ粒子で硬化され、非常に頑丈で鋭い切れ味が長持ちします。／画像はイメージです
肌の上を驚くほどなめらかに滑るシェービングを体験してみませんか？メタルビーズコーティングが施されたスキンコンフォートリングプラスのリングが快適な滑りを実現します。／画像はイメージです
Qi規格対応、ワイヤレス充電パッド付属。使用後は置くだけで充電が可能。
インテリジェントなヒゲセンサーが毎秒15回の頻度でヒゲの密度をチェックし、カット性能を自動調整するため、手間をかけずにやさしくシェービングできます。／画像はイメージです
シェーバーの速度を調節して、自分の肌や好みに合わせることが可能です。
究極の深剃りとスムーズな剃り心地を実現。８方向可動ヘッドが、顔のあらゆる凸凹に密着して、剃りにくい部分のヒゲもしっかりキャッチします。／画像はイメージです
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えることが可能。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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