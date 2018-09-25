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    Shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電気シェーバー

    SP9861/13

    フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル

    ナノプレシジョン刃による驚異の深剃りと、スキンコンフォートリングプラスによる肌へのやさしさを両立。フィリップス史上最高*¹の深剃りと、やさしさをぜひご体感ください。*¹当社製品（S9000シリーズ）との比較　【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

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    Shaver S9000 Prestige ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    フィリップス史上最高*¹の深剃りとやさしさを実現した最高級モデル

    さらに*¹深く、やさしく

    • ナノプレシジョン刃
    • 高精度サスペンションシステム
    • トップスピンデジタルモーター
    • スキンコンフォートリングプラス
    ナノプレシジョン刃

    ナノプレシジョン刃

    毎分最大 15 万回カットするナノプレシジョン刃で究極の深剃りを実現。72 枚の自動研磨式の刃は、ナノ粒子で硬化され、非常に頑丈で鋭い切れ味が長持ちします。／画像はイメージです

    スキンコンフォートリングプラス

    スキンコンフォートリングプラス

    肌の上を驚くほどなめらかに滑るシェービングを体験してみませんか？メタルビーズコーティングが施されたスキンコンフォートリングプラスのリングが快適な滑りを実現します。／画像はイメージです

    ワイヤレス充電パッド

    ワイヤレス充電パッド

    Qi規格対応、ワイヤレス充電パッド付属。使用後は置くだけで充電が可能。

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    インテリジェントなヒゲセンサーが毎秒15回の頻度でヒゲの密度をチェックし、カット性能を自動調整するため、手間をかけずにやさしくシェービングできます。／画像はイメージです

    パーソナルコンフォート設定

    パーソナルコンフォート設定

    シェーバーの速度を調節して、自分の肌や好みに合わせることが可能です。

    ８方向可動ヘッド

    ８方向可動ヘッド

    究極の深剃りとスムーズな剃り心地を実現。８方向可動ヘッドが、顔のあらゆる凸凹に密着して、剃りにくい部分のヒゲもしっかりキャッチします。／画像はイメージです

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えることが可能。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      プレミアムポーチ
      スマートクリック
      細部用トリマー

    • 電源

      充電
      ワイヤレス充電パッド
      充電時間
      3 時間
      使用時間
      約 60 分
      急速充電
      18 分間

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル
      仕上げ
      時代を超えたエレガンス

    • サービス

      替刃
      約 2 年ごとに SH98 と交換
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D+ フレックスヘッド
      シェービングシステム
      • NanoTech デュアルプレシジョン刃
      • スキンコンフォートリングプラス
      SkinIQ テクノロジー
      • 高精度サスペンションシステム
      • トップスピンデジタルモーター
      • スキンプロテクションテクノロジー
      • ヒゲ密度感知システム
      • パーソナルコンフォート設定

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • 本体丸洗い可
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      充電残量表示（%）

    Badge-D2C

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