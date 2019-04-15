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  • BASS+ を体験してください BASS+ を体験してください BASS+ を体験してください

    ヘッドホン／マイク付き

    SHE4305WT/00

    BASS+ を体験してください

    コンパクトで頑丈な設計が生み出す驚異の大音量を体験してください。低音用に特別に調整されたスピーカードライバーを搭載したフィリップス BASS+ イヤホンなら、優れた遮音性と安定した装着感で音楽を存分に楽しめます。

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    パワフルな 12.2 mm スピーカードライバー

    パワフルな 12.2 mm スピーカードライバー

    パワフルで豊かな低音でビートを感じてください。12.2 mm スピーカードライバーのパワーで、洗練されたコンパクトなパッケージから低音が歯切れよく響きます。

    人間工学に基づいたデザインで抜群の使い心地

    人間工学に基づいたデザインで抜群の使い心地

    楕円形で角度の付いたチューブを採用した人間工学に基づくデザインで、快適で自然なフィットを実現します。優れた使い心地で何時間もサウンドを楽しめます。

    ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作

    ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作

    ボタンを押すだけで、トラックの再生または一時停止、電話応対ができる使いやすいリモコン。

    スリム設計で耳の内側に安定してフィット

    スリム設計で耳の内側に安定してフィット

    耳の内側に完ぺきにフィットするスリムなインイヤー設計により、イヤホンがしっかりと安定して落下を防止します。

    優れたサウンドアイソレーション

    優れたサウンドアイソレーション

    パッシブノイズの遮断に最適な設計であり、耳の内側にフィットしてビートを 1 つ残らず堪能できます。

    力強く豊かな低音を体感できます

    力強く豊かな低音を体感できます

    パワフルで豊かな低音でビートを感じてください。このヘッドホンの特長は洗練されたデザインだけではありあせん。特別に調整されたドライバーとバスベントが超低音域を生成し、ユニークな BASS+ サウンドを作り出します。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      密閉型
      ダイヤフラム
      PET
      磁気タイプ
      ネオジウム
      ボイスコイル
      CCAW
      周波数特性
      9 ～ 23,000  Hz
      スピーカー直径
      12.2  mm
      感度
      107  dB
      最大入力
      30  mW
      インピーダンス
      32  ohm

    • コネクティビティー

      Cable Connection
      Y 字型
      Finishing of connector
      ニッケルメッキ
      Cable length
      1.2  m
      コネクター
      3.5  mm

    • 外箱

      Length
      38  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      18.1  cm
      Gross weight
      1.76  kg
      Height
      24.8  cm
      GTIN
      1 69 51613 99151 7
      Nett weight
      0.312  kg
      風袋重量
      1.448  kg

    • 内箱

      長さ
      18  cm
      販売用パッケージ数
      3
      8.2  cm
      高さ
      10.5  cm
      本体重量
      0.039  kg
      総重量
      0.182  kg
      風袋重量
      0.143  kg
      GTIN
      2 69 51613 99151 4

    • パッケージ寸法

      Height
      17.5  cm
      Packaging type
      ブリスターパック
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      9.5  cm
      Depth
      2.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 51613 99151 0
      Gross weight
      0.0496  kg
      Nett weight
      0.013  kg
      風袋重量
      0.0366  kg

    • 製品寸法

      Height
      8  cm
      Width
      3  cm
      Depth
      2.8  cm
      Weight
      0.0117  kg

    • デザイン

      ホワイト

    • UPC

      UPC
      8 89446 00845 6

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