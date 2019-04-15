BASS+ を体験してください

コンパクトで頑丈な設計が生み出す驚異の大音量を体験してください。低音用に特別に調整されたスピーカードライバーを搭載したフィリップス BASS+ イヤホンなら、優れた遮音性と安定した装着感で音楽を存分に楽しめます。