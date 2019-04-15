ヘッドホン／マイク付き
BASS+ を体験してください
コンパクトで頑丈な設計が生み出す驚異の大音量を体験してください。低音用に特別に調整されたスピーカードライバーを搭載したフィリップス BASS+ イヤホンなら、優れた遮音性と安定した装着感で音楽を存分に楽しめます。 さらに詳細をみる
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BASS+ を体験してください
- 12.2mm ドライバー／クローズドバック
- インイヤー
パワフルな 12.2 mm スピーカードライバー
パワフルで豊かな低音でビートを感じてください。12.2 mm スピーカードライバーのパワーで、洗練されたコンパクトなパッケージから低音が歯切れよく響きます。
人間工学に基づいたデザインで抜群の使い心地
楕円形で角度の付いたチューブを採用した人間工学に基づくデザインで、快適で自然なフィットを実現します。優れた使い心地で何時間もサウンドを楽しめます。
ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作
ボタンを押すだけで、トラックの再生または一時停止、電話応対ができる使いやすいリモコン。
スリム設計で耳の内側に安定してフィット
耳の内側に完ぺきにフィットするスリムなインイヤー設計により、イヤホンがしっかりと安定して落下を防止します。
優れたサウンドアイソレーション
パッシブノイズの遮断に最適な設計であり、耳の内側にフィットしてビートを 1 つ残らず堪能できます。
力強く豊かな低音を体感できます
パワフルで豊かな低音でビートを感じてください。このヘッドホンの特長は洗練されたデザインだけではありあせん。特別に調整されたドライバーとバスベントが超低音域を生成し、ユニークな BASS+ サウンドを作り出します。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
密閉型
- ダイヤフラム
-
PET
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- ボイスコイル
-
CCAW
- 周波数特性
-
9 ～ 23,000
Hz
- スピーカー直径
-
12.2
mm
- 感度
-
107
dB
- 最大入力
-
30
mW
- インピーダンス
-
32
ohm
-
コネクティビティー
- Cable Connection
-
Y 字型
- Finishing of connector
-
ニッケルメッキ
- Cable length
-
1.2
m
- コネクター
-
3.5
mm
-
外箱
- Length
-
38
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
18.1
cm
- Gross weight
-
1.76
kg
- Height
-
24.8
cm
- GTIN
-
1 69 51613 99148 7
- Nett weight
-
0.312
kg
- 風袋重量
-
1.448
kg
-
内箱
- 長さ
-
18
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
8.2
cm
- 高さ
-
10.5
cm
- 本体重量
-
0.039
kg
- 総重量
-
0.182
kg
- 風袋重量
-
0.143
kg
- GTIN
-
2 69 51613 99148 4
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.5
cm
- Packaging type
-
ブリスターパック
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
2.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 51613 99148 0
- Gross weight
-
0.0496
kg
- Nett weight
-
0.013
kg
- 風袋重量
-
0.0366
kg
-
製品寸法
- Height
-
8
cm
- Width
-
3
cm
- Depth
-
2.8
cm
- Weight
-
0.0117
kg
-
デザイン
- 色
-
ブラック
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00844 9
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