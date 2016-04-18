ストレインリリーフでケーブルの耐久性を強化

軽さは壊れやすさを意味するものではありません。移動の多いライフスタイルに合わせて設計されたヘッドフォンケーブルは、ストレインリリーフを内蔵し、耐久性を強化して製品寿命を延ばします。