ヘッドフォン／マイク付き
超軽量。大音量。
毎日気軽に使用できるフィリップス Flite Hyprlite ヘッドフォンはクリアなサウンドを実現します。超スリム・超軽量設計のため、耳に着けていることを忘れるほどです。 さらに詳細をみる
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超軽量。大音量。
重力を感じさせない超軽量ヘッドフォン
- 12.2mm ドライバー／オープンイヤーピース
- イヤーピース
ストレインリリーフでケーブルの耐久性を強化
軽さは壊れやすさを意味するものではありません。移動の多いライフスタイルに合わせて設計されたヘッドフォンケーブルは、ストレインリリーフを内蔵し、耐久性を強化して製品寿命を延ばします。
金属のような滑らかな光沢がアクセント
光沢感あふれる斬新でモダンなアクセントが印象的なデザイン。
ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作
ボタンを押すだけで、トラックの再生／一時停止、電話応対ができる使いやすいリモコン。
豊かな低音を実現するベースチューブ
イヤーピースの画期的なベースチューブが空気の流れを増やし、深みのある豊かな低音を実現します。
高性能ドライバーがクリアなサウンドを実現
高性能 12.2mm ドライバーが、クリアでくっきりとしたサウンドを実現します。
人間工学に基づき、自然にフィットするイヤーピース
装着していることを忘れるほどの超スリム設計。 Hyprlite ヘッドフォンがあれば、重さを感じることなく快適に音楽を楽しめます。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
オープン
- ダイヤフラム
-
PET
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- ボイスコイル
-
CCAW
- 周波数特性
-
9～23,000 Hz
- スピーカー直径
-
12.2
mm
- 感度
-
105
dB
- 最大入力
-
30
mW
- インピーダンス
-
32
ohm
-
コネクティビティー
- Cable Connection
-
Y 字型
- Finishing of connector
-
ニッケルメッキ
- Cable length
-
1.2
m
- コネクター
-
3.5
mm
-
外箱
- Length
-
18.8
cm
- Number of consumer packagings
-
6
- Width
-
11.7
cm
- Gross weight
-
0.325
kg
- Height
-
12.8
cm
- GTIN
-
1 69 51613 99113 5
- Nett weight
-
0.078
kg
- 風袋重量
-
0.247
kg
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.2
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
1.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 51613 99113 8
- Gross weight
-
0.039
kg
- Nett weight
-
0.013
kg
- 風袋重量
-
0.026
kg
-
製品寸法
- Height
-
1.65
cm
- Width
-
1.75
cm
- Depth
-
1.16
cm
- Weight
-
0.013
kg
-
デザイン
- 色
-
ブラック
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