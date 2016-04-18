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  • 超軽量。大音量。 超軽量。大音量。 超軽量。大音量。

    ヘッドフォン／マイク付き

    SHE4205BK/00

    超軽量。大音量。

    毎日気軽に使用できるフィリップス Flite Hyprlite ヘッドフォンはクリアなサウンドを実現します。超スリム・超軽量設計のため、耳に着けていることを忘れるほどです。

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    • イヤーピース
    ストレインリリーフでケーブルの耐久性を強化

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    軽さは壊れやすさを意味するものではありません。移動の多いライフスタイルに合わせて設計されたヘッドフォンケーブルは、ストレインリリーフを内蔵し、耐久性を強化して製品寿命を延ばします。

    金属のような滑らかな光沢がアクセント

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    光沢感あふれる斬新でモダンなアクセントが印象的なデザイン。

    ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作

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    ボタンを押すだけで、トラックの再生／一時停止、電話応対ができる使いやすいリモコン。

    豊かな低音を実現するベースチューブ

    豊かな低音を実現するベースチューブ

    イヤーピースの画期的なベースチューブが空気の流れを増やし、深みのある豊かな低音を実現します。

    高性能ドライバーがクリアなサウンドを実現

    高性能ドライバーがクリアなサウンドを実現

    高性能 12.2mm ドライバーが、クリアでくっきりとしたサウンドを実現します。

    人間工学に基づき、自然にフィットするイヤーピース

    人間工学に基づき、自然にフィットするイヤーピース

    装着していることを忘れるほどの超スリム設計。 Hyprlite ヘッドフォンがあれば、重さを感じることなく快適に音楽を楽しめます。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      オープン
      ダイヤフラム
      PET
      磁気タイプ
      ネオジウム
      ボイスコイル
      CCAW
      周波数特性
      9～23,000 Hz
      スピーカー直径
      12.2  mm
      感度
      105  dB
      最大入力
      30  mW
      インピーダンス
      32  ohm

    • コネクティビティー

      Cable Connection
      Y 字型
      Finishing of connector
      ニッケルメッキ
      Cable length
      1.2  m
      コネクター
      3.5  mm

    • 外箱

      Length
      18.8  cm
      Number of consumer packagings
      6
      Width
      11.7  cm
      Gross weight
      0.325  kg
      Height
      12.8  cm
      GTIN
      1 69 51613 99113 5
      Nett weight
      0.078  kg
      風袋重量
      0.247  kg

    • パッケージ寸法

      Height
      17.2  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      9.5  cm
      Depth
      1.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 51613 99113 8
      Gross weight
      0.039  kg
      Nett weight
      0.013  kg
      風袋重量
      0.026  kg

    • 製品寸法

      Height
      1.65  cm
      Width
      1.75  cm
      Depth
      1.16  cm
      Weight
      0.013  kg

    • デザイン

      ブラック

    Badge-D2C

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