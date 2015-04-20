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    イヤーピース ヘッドフォン

    SHE3010WT/00

    エクストラバス

    柔らかいボディイヤーピースが付属した Philips SHE3010 ヘッドフォンは、ソフトで快適にフィットします。色鮮やかで目を引くカラーの中から、スタイルに合わせたカラーを選ぶことができます。

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    イヤーピース ヘッドフォン

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    エクストラバス

    心地よくフィットする柔らかいボディ

    • 14.8mm ドライバー／オープンバック
    • イヤーピース
    高精度サウンドを実現する 14.8mm スピーカードライバー

    高精度サウンドを実現する 14.8mm スピーカードライバー

    イヤーピースに詰め込まれた大きな 14.8mm スピーカードライバーが高精度サウンドをお届けします。

    快適に装着できるゴム引きのフロントキャップ

    快適に装着できるゴム引きのフロントキャップ

    フロントキャップをゴム引きにすることにより本体全体が柔らかくなり、快適に装着できます。

    耐久性の高い Flexi-Grip 設計

    柔らかく、柔軟性のある部品により、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、ケーブル接続を保護します。

    ネオジウム磁石で低音と感度を強化

    ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに最適な素材です。

    快適にフィットするソフトな本体

    透明感のあるゴム引きのヘッドフォン本体は耳の形にぴったりと合う形になり、快適に装着できます。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      オープン
      周波数特性
      9 ～ 22,000  Hz
      ダイヤフラム
      PET
      磁気タイプ
      ネオジウム
      種類
      ダイナミック
      ボイスコイル
      スピーカー直径
      14.8  mm
      感度
      107  dB
      最大入力
      25  mW
      インピーダンス
      16  ohm

    • コネクティビティー

      Type of cable
      Cable Connection
      両側、Y 字型
      Finishing of connector
      ニッケルメッキ
      Cable length
      1  m
      コネクター
      3.5  mm

    • 外箱

      Length
      34.5  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      19.7  cm
      Gross weight
      1.21708  kg
      Height
      16.3  cm
      GTIN
      1 69 23410 73220 4
      Nett weight
      0.28008  kg
      風袋重量
      0.937  kg

    • 内箱

      長さ
      17.9  cm
      販売用パッケージ数
      3
      8  cm
      高さ
      6  cm
      本体重量
      0.03501  kg
      総重量
      0.12351  kg
      風袋重量
      0.0885  kg
      GTIN
      2 69 23410 73220 1

    • パッケージ寸法

      Height
      17.5  cm
      Packaging type
      ブリスターパック
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      5.2  cm
      Depth
      2.8  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 23410 73220 7
      Gross weight
      0.03217  kg
      Nett weight
      0.01167  kg
      風袋重量
      0.0205  kg

    • 製品寸法

      Height
      2.1  cm
      Width
      1.6  cm
      Depth
      1.25  cm
      Weight
      0.01167  kg

    • デザイン

      ホワイト

    Badge-D2C

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