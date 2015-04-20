イヤーピース ヘッドフォン
エクストラバス
柔らかいボディイヤーピースが付属した Philips SHE3010 ヘッドフォンは、ソフトで快適にフィットします。色鮮やかで目を引くカラーの中から、スタイルに合わせたカラーを選ぶことができます。 さらに詳細をみる
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エクストラバス
心地よくフィットする柔らかいボディ
- 14.8mm ドライバー／オープンバック
- イヤーピース
高精度サウンドを実現する 14.8mm スピーカードライバー
イヤーピースに詰め込まれた大きな 14.8mm スピーカードライバーが高精度サウンドをお届けします。
快適に装着できるゴム引きのフロントキャップ
フロントキャップをゴム引きにすることにより本体全体が柔らかくなり、快適に装着できます。
耐久性の高い Flexi-Grip 設計
柔らかく、柔軟性のある部品により、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、ケーブル接続を保護します。
ネオジウム磁石で低音と感度を強化
ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに最適な素材です。
快適にフィットするソフトな本体
透明感のあるゴム引きのヘッドフォン本体は耳の形にぴったりと合う形になり、快適に装着できます。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
オープン
- 周波数特性
-
9 ～ 22,000
Hz
- ダイヤフラム
-
PET
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- 種類
-
ダイナミック
- ボイスコイル
-
銅
- スピーカー直径
-
14.8
mm
- 感度
-
107
dB
- 最大入力
-
25
mW
- インピーダンス
-
16
ohm
-
コネクティビティー
- Type of cable
-
銅
- Cable Connection
-
両側、Y 字型
- Finishing of connector
-
ニッケルメッキ
- Cable length
-
1
m
- コネクター
-
3.5
mm
-
外箱
- Length
-
34.5
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
19.7
cm
- Gross weight
-
1.21708
kg
- Height
-
16.3
cm
- GTIN
-
1 69 25970 70196 6
- Nett weight
-
0.28008
kg
- 風袋重量
-
0.937
kg
-
内箱
- 長さ
-
17.9
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
8
cm
- 高さ
-
6
cm
- 本体重量
-
0.03501
kg
- 総重量
-
0.12351
kg
- 風袋重量
-
0.0885
kg
- GTIN
-
2 69 25970 70196 3
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.5
cm
- Packaging type
-
ブリスターパック
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
5.2
cm
- Depth
-
2.8
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 25970 70196 9
- Gross weight
-
0.03217
kg
- Nett weight
-
0.01167
kg
- 風袋重量
-
0.0205
kg
-
製品寸法
- Height
-
2.1
cm
- Width
-
1.6
cm
- Depth
-
1.25
cm
- Weight
-
0.01167
kg
-
デザイン
- 色
-
ティール
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