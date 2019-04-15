イヤーピース ヘッドホン／マイク付き
思い切りスタイルを表現
どんな場所でもサウンドを思い切り楽しもう。イヤフォンはシースルーのスピーカーハウジングとグラデーションカラーのケーブルを採用した 4 つ鮮やかなカラーをご用意。生まれ持った感性を、思い切り表現できます。 さらに詳細をみる
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思い切りスタイルを表現
- 12.2mm ドライバー／オープンイヤーピース
- 内蔵マイク
- ピンク＆パープル
- 超快適型
鮮やかなグラデーションカラーケーブル、シースルースピーカーハウジング
鮮やかなグラデーションカラーケーブルとシースルースピーカーハウジングに、12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバーを搭載。くっきりとしたクリアなサウンドと心地よい低音を実現します。
快適な軽量楕円形イヤーピース
楕円形の軽量なイヤーピースにより、サウンドを思い切り楽しみながら、快適な装着感を実現。
インラインリモコン。音楽と通話を簡単に切り換え可能
インラインリモコンにより、スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が簡単に行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。
12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー
12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたクリアなサウンドと心地よい低音を実現。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現
通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。
技術仕様
-
コネクティビティー
- ケーブル長
-
120cm
-
外箱
- Length
-
34.5
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
19.7
cm
- Gross weight
-
1.298
kg
- Height
-
16.3
cm
- GTIN
-
1 69 51613 98167 9
- Nett weight
-
0.312
kg
- 風袋重量
-
0.986
kg
-
内箱
- 長さ
-
17.9
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
8
cm
- 高さ
-
6
cm
- 本体重量
-
0.039
kg
- 総重量
-
0.131
kg
- 風袋重量
-
0.092
kg
- GTIN
-
2 69 51613 98167 6
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.2
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
5.2
cm
- Depth
-
2.8
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 51613 98167 2
- Gross weight
-
0.035
kg
- Nett weight
-
0.013
kg
- 風袋重量
-
0.022
kg
-
デザイン
- 色
-
ピンクパープル
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