インラインリモコン。音楽と通話を簡単に切り換え可能

インラインリモコンにより、スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が簡単に行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。