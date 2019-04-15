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    2000 series イヤーピース ヘッドホン／マイク付き

    SHE2305BK/00

    思い切りスタイルを表現

    どんな場所でもサウンドを思い切り楽しもう。イヤフォンはシースルーのスピーカーハウジングとグラデーションカラーのケーブルを採用した 4 つ鮮やかなカラーをご用意。生まれ持った感性を、思い切り表現できます。

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    2000 series イヤーピース ヘッドホン／マイク付き

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    思い切りスタイルを表現

    • 12.2mm ドライバー／オープンイヤーピース
    • 内蔵マイク
    • ブラック
    • 超快適型

    鮮やかなグラデーションカラーケーブル、シースルースピーカーハウジング

    鮮やかなグラデーションカラーケーブルとシースルースピーカーハウジングに、12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバーを搭載。くっきりとしたクリアなサウンドと心地よい低音を実現します。

    快適な軽量楕円形イヤーピース

    楕円形の軽量なイヤーピースにより、サウンドを思い切り楽しみながら、快適な装着感を実現。

    インラインリモコン。音楽と通話を簡単に切り換え可能

    インラインリモコンにより、スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が簡単に行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。

    12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー

    12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたクリアなサウンドと心地よい低音を実現。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

    通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      ケーブル長
      120cm

    • 外箱

      Length
      34.5  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      19.7  cm
      Gross weight
      1.298  kg
      Height
      16.3  cm
      GTIN
      1 69 51613 98165 5
      Nett weight
      0.312  kg
      風袋重量
      0.986  kg

    • 内箱

      長さ
      17.9  cm
      販売用パッケージ数
      3
      8  cm
      高さ
      6  cm
      本体重量
      0.039  kg
      総重量
      0.131  kg
      風袋重量
      0.092  kg
      GTIN
      2 69 51613 98165 2

    • パッケージ寸法

      Height
      17.2  cm
      Packaging type
      ブリスターパック
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      5.2  cm
      Depth
      2.8  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 51613 98165 8
      Gross weight
      0.035  kg
      Nett weight
      0.013  kg
      風袋重量
      0.022  kg

    • デザイン

      ブラック

    Badge-D2C

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