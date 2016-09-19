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  • 超軽量。大音量。 超軽量。大音量。 超軽量。大音量。

    Flite ワイヤレス Bluetooth® ヘッドホン

    SHB4405WT/00

    超軽量。大音量。

    フィリップス Flite Ultrlite ワイヤレスヘッドホンは、超軽量設計にもかかわらず、驚異のパワフルサウンドを実現します。動きを制限しないワイヤレス設計で、スリムかつコンパクトなだけでなく、フラットに折りたためるので、携帯に便利です。

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    Flite ワイヤレス Bluetooth® ヘッドホン

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    超軽量。大音量。

    重力を感じさせない超軽量ヘッドホン

    • 32mm ドライバー／クローズドバック
    • オンイヤー
    • ソフトなイヤークッション
    • フラットに折りたたみ可能
    クリアなサウンドを実現する高性能 32mm スピーカードライバー

    クリアなサウンドを実現する高性能 32mm スピーカードライバー

    高性能 32mm チルトドライバーが、クリアでくっきりとしたサウンドと深みのある豊かな低音を実現。

    ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作

    ハンズフリー通話と音楽をリモコンで操作

    ボタンを押すだけで、トラックの再生／一時停止、電話応対ができる使いやすいリモコン。

    長時間快適に装着できるソフトなイヤークッション

    長時間快適に装着できるソフトなイヤークッション

    長時間使用に最適な柔らかいイヤークッションとチルトドライバーにより、快適な装着感が持続します。

    超軽量・超スリム設計

    超軽量・超スリム設計

    超軽量・超スリム設計により、移動中もずっと快適に使用できます。

    フラットに折りたためるので携帯に便利

    フラットに折りたためるので携帯に便利

    フラットに折りたためるので携帯に便利です。

    Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

    Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

    お持ちのスマートデバイスとヘッドホンを Bluetooth 経由でペアリングすると、コードの絡まりに煩わされることなく、音楽でも通話でもクリアで澄み切った音質を実感していただけます。

    充電式電池で最大 9 時間の再生時間を実現

    9 時間もの再生が可能なため、安心して 1 日中音楽を楽しめます。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      密閉型
      Frequency range
      9 ～ 22,000 Hz
      Speaker diameter
      32 mm
      ダイヤフラム
      PET
      Impedance
      24 Ω
      磁気タイプ
      ネオジウム
      Maximum power input
      40 mW
      感度
      103  dB

    • コネクティビティー

      Bluetooth バージョン
      4.1
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      最大範囲
      最大 10  m

    • 外箱

      Length
      22.5  cm
      Number of consumer packagings
      6
      Width
      21  cm
      Gross weight
      1.2  kg
      Height
      23.5  cm
      GTIN
      1 69 51613 98157 0
      Nett weight
      0.54  kg
      風袋重量
      0.66  kg

    • 利便性

      通話コントロール
      • 通話を保留
      • 2 つの通話を切り替え
      • 着信の応答／通話の終了
      • 着信の拒否
      • 通話と音楽の切り替え
      Volume control

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムポリマー
      充電式
      音楽再生時間
      9*  時間
      待機時間
      300* 時間
      通話時間
      9* 時間

    • パッケージ寸法

      Height
      21  cm
      Packaging type
      ブリスターパック
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      19.5  cm
      Depth
      3.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 51613 98157 3
      Gross weight
      0.166  kg
      Nett weight
      0.09  kg
      風袋重量
      0.076  kg

    • 製品寸法

      Height
      17  cm
      Width
      14  cm
      Depth
      3  cm
      Weight
      0.09  kg

    • アクセサリー

      USB ケーブル

    • デザイン

      ホワイト

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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