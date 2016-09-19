Bluetooth バージョン 4.1 および HSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応

お持ちのスマートデバイスとヘッドホンを Bluetooth 経由でペアリングすると、コードの絡まりに煩わされることなく、音楽でも通話でもクリアで澄み切った音質を実感していただけます。