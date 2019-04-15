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  • ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    3000 series Bluetooth ヘッドホン

    SHB3595BK/10

    ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    コンパクトな SHB3595 Bluetooth® イヤホンは、ワイヤレスで最長 6 時間音楽を楽しめます。パワフルなサウンドをどこにでも持ち運べます。

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    3000 series Bluetooth ヘッドホン

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    ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    • 8.6mm ドライバー／クローズドバック
    • インイヤー
    • 6 時間の再生時間
    Bluetooth 4.1 HSP/HFP/A2DP/AVRCP をサポート

    Bluetooth 4.1 HSP/HFP/A2DP/AVRCP をサポート

    ヘッドホンを Bluetooth 搭載デバイスとペアリングすると、クリアで澄み切った音がワイヤレスで味わえます。

    3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

    3 つのサイズから選べるイヤーキャップで最適なフィット感を確保

    3 つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤーキャップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

    高性能 8.6mm ドライバーがクリアでパワフルなサウンドを実現

    高性能 8.6mm ドライバーがクリアでパワフルなサウンドを実現

    コンパクトで高性能な 8.6mm スピーカードライバーが低音に優れた正確な音質を実現し、外出先でも高度なサウンドを楽しめます。

    快適なフィット感を実現する人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

    快適なフィット感を実現する人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

    人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。

    楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断

    楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断

    楕円形のサウンドチューブインサートが周囲雑音を遮断する一方で、セミクローズド構造により低音のパフォーマンスが向上

    音楽も通話もワイヤレスでコントロールして楽しめる

    音楽も通話もワイヤレスでコントロールして楽しめる

    お持ちのスマートデバイスとヘッドホンを Bluetooth 経由でペアリングすると、音楽も通話もコードの絡まりに煩わされることなく、クリアで澄み切った音質を実感していただけます。トラック変更も電話応対もリモコンで操作できます。

    軽量なネックバンドデザイン

    軽量なネックバンドデザインにより、ヘアスタイルを乱したり頭部を圧迫することなく、長時間快適に装着できます。

    技術仕様

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • ハンズフリー
      • HFP
      • HSP

    • 外箱

      Length
      34.6  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      19.4  cm
      Gross weight
      1.715  kg
      Height
      18.3  cm
      GTIN
      1 87 12581 75797 4
      Nett weight
      0.5736  kg
      風袋重量
      1.1414  kg

    • 内箱

      長さ
      18.5  cm
      販売用パッケージ数
      6
      16.8  cm
      高さ
      8.5  cm
      本体重量
      0.1434  kg
      総重量
      0.3783  kg
      風袋重量
      0.2349  kg
      GTIN
      2 87 12581 75797 1

    • パッケージ寸法

      Height
      17.3  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      7  cm
      Depth
      2.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      87 12581 75797 7
      Gross weight
      0.0459  kg
      Nett weight
      0.0239  kg
      風袋重量
      0.022  kg

    • 製品寸法

      Height
      1.35  cm
      Width
      2  cm
      Depth
      1.18  cm
      Weight
      0.01145  kg

    • デザイン

      ブラック

    製品の仕様

    同梱物

    • イヤーキャップ（3 サイズ）
    • USB 充電ケーブル
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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