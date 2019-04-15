快適なフィット感を実現する人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。