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  • ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    2000 series ヘッドホン

    SHB2505WT/00

    ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    Upbeat 完全ワイヤレスヘッドホンは鮮やかなカラー、堅実な接続性と長時間のバッテリー寿命、コンパクトな充電ケースで生まれ変わりました。フィット感を高めるスタビリティフィン設計。

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    この商品は販売を終了しました

    2000 series ヘッドホン

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    ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド

    • 6mm ドライバー／クローズドバック
    • Bluetooth®
    • ホワイト

    ソフトラバー付きウィングチップ。安定した快適な装着感

    ぴったりとフィットする軽量設計で、極めて快適に音楽を楽しめます。ソフトラバー付きウィングチップが耳の外側のくぼみにフィットして外れません。交換可能なゴム製イヤーチップカバーを使用すれば、耳の内側にぴったり快適にフィットします。

    6 mm ネオジウムアコースティックドライバー。高音質のサウンド、パンチの効いた低音

    6 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、高品質のサウンドとパンチの効いた低音を実現。楕円形のアコースティックチューブによりパッシブノイズ遮断効果を最大限に発揮。モノモードでは、片耳を開放することで周囲の音を聞くことができます。

    マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール

    マルチファンクションボタンを使って、音楽や通話を簡単にコントロール。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。ボタンを 1 回押せば、着信を拒否して音楽を聴き続けることができます。さらにエコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。

    ボタンを 2 回押して携帯電話の音声アシスタントを起動

    ボタンを 2 回押すと、携帯電話の音声アシスタントが起動します。Siri または Google アシスタントに、次のプレイリストの設定、友だちへの電話やメッセージの送信、天気の確認などをお願いしてみましょう。

    スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出

    ヘッドホンはご購入後すぐにペアリングすることができます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。

    エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

    通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。

    ポータブル充電ケース。複数回充電可能

    ジムでのワークアウトも、トレイルランでも、これらの完全ワイヤレスインイヤーヘッドホンなら、ポータブル充電ケース付き。

    技術仕様

    • サウンド

      音響システム
      密閉型
      ダイヤフラム
      PET
      磁気タイプ
      NdFeB
      周波数特性
      20～20,000  Hz
      スピーカー直径
      6  mm
      感度
      90  dB
      最大入力
      30  mW
      インピーダンス
      16  ohm

    • コネクティビティー

      Microphone
      内蔵マイク
      Bluetooth バージョン
      5.0
      Bluetooth 仕様
      • A2DP
      • AVRCP
      • ハンズフリー
      • HFP
      • HSP
      最大範囲
      最大 10  m

    • 外箱

      Length
      37  cm
      Number of consumer packagings
      24
      Width
      27  cm
      Gross weight
      4.2  kg
      Height
      23.5  cm
      GTIN
      1 87 12581 75819 3
      Nett weight
      1.104  kg
      風袋重量
      3.096  kg

    • 利便性

      通話コントロール
      • 着信の応答／通話の終了
      • 通話を保留
      • マイクをミュート
      • 着信の拒否
      • 2 つの通話を切り替え

    • 内箱

      長さ
      17.8  cm
      販売用パッケージ数
      3
      12.8  cm
      高さ
      10.4  cm
      本体重量
      0.138  kg
      総重量
      0.4  kg
      風袋重量
      0.262  kg
      GTIN
      2 87 12581 75819 0

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      音楽再生時間
      3+9  時間
      待機時間
      60hr
      通話時間
      3 時間
      バッテリー重量
      2.5g

    • パッケージ寸法

      Height
      15  cm
      Packaging type
      カートン
      Type of shelf placement
      両方
      Width
      9.5  cm
      Depth
      4  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      87 12581 75819 6
      Gross weight
      0.12  kg
      Nett weight
      0.046  kg
      風袋重量
      0.074  kg

    • 製品寸法

      Height
      6.5  cm
      Width
      4.1  cm
      Depth
      3.6  cm
      Weight
      0.046  kg

    • アクセサリー

      Quick Start Guide
      USB ケーブル

    • デザイン

      ホワイト

    製品の仕様

    同梱物

    • イヤーキャップ（3 サイズ）
    • USB 充電ケーブル
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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