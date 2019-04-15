2000 series ヘッドホン
ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド
Upbeat 完全ワイヤレスヘッドホンは鮮やかなカラー、堅実な接続性と長時間のバッテリー寿命、コンパクトな充電ケースで生まれ変わりました。フィット感を高めるスタビリティフィン設計。 さらに詳細をみる
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ワイヤレスで自由自在、パワフルなサウンド
- 6mm ドライバー／クローズドバック
- Bluetooth®
- ルナーブルー
ソフトラバー付きウィングチップ。安定した快適な装着感
ぴったりとフィットする軽量設計で、極めて快適に音楽を楽しめます。ソフトラバー付きウィングチップが耳の外側のくぼみにフィットして外れません。交換可能なゴム製イヤーチップカバーを使用すれば、耳の内側にぴったり快適にフィットします。
6 mm ネオジウムアコースティックドライバー。高音質のサウンド、パンチの効いた低音
6 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、高品質のサウンドとパンチの効いた低音を実現。楕円形のアコースティックチューブによりパッシブノイズ遮断効果を最大限に発揮。モノモードでは、片耳を開放することで周囲の音を聞くことができます。
マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール
マルチファンクションボタンを使って、音楽や通話を簡単にコントロール。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。ボタンを 1 回押せば、着信を拒否して音楽を聴き続けることができます。さらにエコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。
ボタンを 2 回押して携帯電話の音声アシスタントを起動
ボタンを 2 回押すと、携帯電話の音声アシスタントが起動します。Siri または Google アシスタントに、次のプレイリストの設定、友だちへの電話やメッセージの送信、天気の確認などをお願いしてみましょう。
スマートにペアリング。お使いの Bluetooth デバイスを自動的に検出
ヘッドホンはご購入後すぐにペアリングすることができます。一度ペアリングすると、最後にペアリングしたデバイスが記憶されます。
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現
通話中の不快なエコーの心配はもうありません。アコースティックエコーキャンセレーションにより、常にクリアで快適な通話が可能です。
ポータブル充電ケース。複数回充電可能
ジムでのワークアウトも、トレイルランでも、これらの完全ワイヤレスインイヤーヘッドホンなら、ポータブル充電ケース付き。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
密閉型
- ダイヤフラム
-
PET
- 磁気タイプ
-
NdFeB
- 周波数特性
-
20～20,000
Hz
- スピーカー直径
-
6
mm
- 感度
-
90
dB
- 最大入力
-
30
mW
- インピーダンス
-
16
ohm
-
コネクティビティー
- Microphone
-
内蔵マイク
- Bluetooth バージョン
-
5.0
- Bluetooth 仕様
-
-
A2DP
-
AVRCP
-
ハンズフリー
-
HFP
-
HSP
- 最大範囲
-
最大 10
m
-
外箱
- Length
-
37
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
27
cm
- Gross weight
-
4.2
kg
- Height
-
23.5
cm
- GTIN
-
1 87 12581 75821 6
- Nett weight
-
1.104
kg
- 風袋重量
-
3.096
kg
-
利便性
- 通話コントロール
-
-
着信の応答／通話の終了
-
通話を保留
-
マイクをミュート
-
着信の拒否
-
2 つの通話を切り替え
-
内箱
- 長さ
-
17.8
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
12.8
cm
- 高さ
-
10.4
cm
- 本体重量
-
0.138
kg
- 総重量
-
0.4
kg
- 風袋重量
-
0.262
kg
- GTIN
-
2 87 12581 75821 3
-
電源
- バッテリーの種類
-
リチウムイオン
- 音楽再生時間
-
3+9
時間
- 待機時間
-
60hr
- 通話時間
-
3 時間
- バッテリー重量
-
2.5g
-
パッケージ寸法
- Height
-
15
cm
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
両方
- Width
-
9.5
cm
- Depth
-
4
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
87 12581 75821 9
- Gross weight
-
0.12
kg
- Nett weight
-
0.046
kg
- 風袋重量
-
0.074
kg
-
製品寸法
- Height
-
6.5
cm
- Width
-
4.1
cm
- Depth
-
3.6
cm
- Weight
-
0.046
kg
-
アクセサリー
- Quick Start Guide
-
有
- USB ケーブル
-
有
-
デザイン
- 色
-
ルナーブルー
製品の仕様
同梱物
- イヤーキャップ（3 サイズ）
- USB 充電ケーブル
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