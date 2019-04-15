マルチファンクションボタン。音楽も通話も簡単にコントロール

マルチファンクションボタンを使って、音楽や通話を簡単にコントロール。再生中の曲を飛ばしたいときは、長押しして次の曲へスキップ。ボタンを 1 回押せば、着信を拒否して音楽を聴き続けることができます。さらにエコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。