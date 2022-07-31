一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。

優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して調整し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です