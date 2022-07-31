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  • 一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。 一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。 一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。

    Shaver 9000 series ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S9697/31

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。

    優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して調整し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

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    Shaver 9000 series ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。

    一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。

    • デュアルスチールプレシジョン刃
    • スキンプロテクションテクノロジー
    • シェービング動作検知センサー
    • 360-D フレックスヘッド
    • 最長 5 年保証****
    360 度回転式ブレードであらゆる方向のひげをカット

    360 度回転式ブレードであらゆる方向のひげをカット

    当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360 度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1 分間に最大 15 万回カットするデュアル SteelPrecision ブレードは、1 回のストロークでより多くの毛をカットします*。

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    毎秒125回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです

    360-D フレックスヘッド

    360-D フレックスヘッド

    柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の凹凸に密着し剃り残しを低減します。／画像はイメージです

    最長 5 年保証

    最長 5 年保証

    2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

    ウェット＆ドライ

    ウェット＆ドライ

    ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。

    テクニックを高めてストローク回数を減らせるようガイドします

    テクニックを高めてストローク回数を減らせるようガイドします

    モーションセンシングテクノロジーが、シェービング方法を追跡し、最適な動きをガイドします。わずか 3 回シェービングするだけで、大多数のユーザーがより少ないストロークで効率的なテクニックを習得できました**

    肌に優しい滑らかなすべり

    肌に優しい滑らかなすべり

    シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方ミリメートルあたり最大 2,000 個のマイクロビーズが肌との摩擦を 25％*提言し、刺激を最小限に抑えます。

    アプリでシェービング体験を向上**

    シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。

    技術仕様

    • スマートクリック アタッチメント

      対応製品：
      RQ585/51 は角型ヘッドのシェーバーには非対応

    • アクセサリー

      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      収納ケース

    • ソフトウェア

      アプリ
      • Bluetooth®*⁴ 接続
      • フィリップスメンズグルーミングアプリ
      ソフトウェア更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
      スマートフォンの対応機種
      iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      • 約 60 分間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      使用時間
      50 分
      最大消費電力
      11  W

    • デザイン

      ハンドル
      ゴム製グリップ
      ダーククローム
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      替刃 SH91
      約 2 年ごとに SH91 と交換してください
      2 + 3 年保証****

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      デュアルスティールプレシジョン刃
      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      SkinIQ テクノロジー
      • スキンプロテクションテクノロジー
      • シェービング動作検知センサー
      • ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      • 充電表示
      • LED 表示
      • ロック機能
      • シェービング動作検知センサー表示
      • アプリに接続

    Badge-D2C

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    • ⁴ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • ⁵ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。
    • ⁶ AndroidはGoogle Inc.の商標です。
    • **** 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
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