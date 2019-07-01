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    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S7970/26

    敏感肌でも深剃りを

    フィリップス シェーバー 7000 シリーズは、肌を守りながら深剃りできるよう、皮膚科医との共同開発から生まれました。改良されたパーソナルガイダンスで、それぞれの方が抱える肌トラブルに応じたシェービングをアドバイスします。

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    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    敏感肌でも深剃りを

    敏感肌専用モデル

    • スキンコンフォートリング
    • ジェントルプレシジョン刃
    • ヒゲ密度感知システム
    • パーソナルシェービングプラン
    マイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを実現する スキンコンフォートリング

    マイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを実現する スキンコンフォートリング

    フィリップスによる先進のマイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを体感してください。シェーバーリングをガラス状の丸い粒子数千個でコーティング、肌へのやさしさを最大限に考慮しました。

    肌にやさしい深剃りを実現するシェーバー

    肌にやさしい深剃りを実現するシェーバー

    敏感肌にも対応したこの電気シェーバーは、肌の引っかかりや引っ張り、ストロークの繰り返しを最小限に抑えるジェントルプレシジョン刃を搭載。3 日間伸ばしっぱなしの無精ヒゲでさえ、すっきり深剃りできます。

    濃いヒゲもらくらくシェービング

    濃いヒゲもらくらくシェービング

    あごヒゲの密度を読み取るヒゲ密度感知システムが、シェービングの力加減を自動的に調整します。

    シェービングのアドバイス - 一人ひとりの肌に合わせて

    シェービングのアドバイス - 一人ひとりの肌に合わせて

    メンズグルーミングアプリを通し、皮膚科医と共同開発したパーソナルプランで、赤み、カミソリ負け、埋もれ毛などの肌の問題に対処します。シェービングを続ける中で、経過を追跡し、一人ひとりに適したシェービング習慣とテクニックを提供します。

    多方向に可動するヘッドで、肌を傷めずシェービング

    多方向に可動するヘッドで、肌を傷めずシェービング

    シェーバーヘッドが顔や首の輪郭にやさしくフィットして深剃りできます。強く押し当てる必要がないので、肌の炎症を抑えることができます。

    敏感肌用に設計されたシェービング設定

    敏感肌用に設計されたシェービング設定

    通常の肌、敏感肌、超敏感肌に合わせて速度を設定できるので、どんな肌でも快適にシェービングできます。メンズグルーミングアプリを使用して一人ひとりに合ったお勧めを利用することもできます。

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    スマートクリーンで新品の剃り心地を維持

    スマートクリーンで新品の剃り心地を維持

    ボタンを押すだけで、シェーバーの洗浄、潤滑化、充電まで行います。

    約 50 分間のコードレスシェービング

    約 50 分間のコードレスシェービング

    1 回のフル充電で最大 50 分間のコードレスでのシェービングが可能です。

    1 時間でフル充電

    1 時間でフル充電

    リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      お手入れ
      クリーニングブラシ
      スマートクリック
      細部用トリマー
      スマートクリーン
      • 洗浄, 乾燥
      • 充電
      • 潤滑化
      • クリーニングカートリッジ付属

    • ソフトウェア

      アプリ
      フィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth®*⁴ 接続
      ソフトウェア更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
      スマートフォンの対応機種
      さまざまな機種の iPhone および Android™ デバイスに対応しています。詳細は philips.com/s7000-support をご覧ください。
      Bluetooth®
      バージョン 4.1、受信範囲 10m

    • 電源

      充電
      • 約 1 時間
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 50 分間／約 16 回分
      待機電力
      0.15  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH70
      2 年ごとに SH70 と交換
      交換用カートリッジ JC302
      約 3 か月ごとに交換

    • シェービング性能

      肌に密着
      多方向に可動する輪郭検知
      シェービングシステム
      ジェントルプレシジョン刃
      スキンコンフォート
      • スキンコンフォートリング
      • パーソナルシェービングプラン
      • 敏感肌用シェービング設定

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      本体丸洗い可
      ディスプレイ
      • 「使用前にプラグを抜く」通知
      • 充電表示
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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