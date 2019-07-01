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敏感肌でも深剃りを
フィリップス シェーバー 7000 シリーズは、肌を守りながら深剃りできるよう、皮膚科医との共同開発から生まれました。改良されたパーソナルガイダンスで、それぞれの方が抱える肌トラブルに応じたシェービングをアドバイスします。さらに詳細をみる
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フィリップスによる先進のマイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを体感してください。シェーバーリングをガラス状の丸い粒子数千個でコーティング、肌へのやさしさを最大限に考慮しました。
敏感肌にも対応したこの電気シェーバーは、肌の引っかかりや引っ張り、ストロークの繰り返しを最小限に抑えるジェントルプレシジョン刃を搭載。3 日間伸ばしっぱなしの無精ヒゲでさえ、すっきり深剃りできます。
あごヒゲの密度を読み取るヒゲ密度感知システムが、シェービングの力加減を自動的に調整します。
メンズグルーミングアプリを通し、皮膚科医と共同開発したパーソナルプランで、赤み、カミソリ負け、埋もれ毛などの肌の問題に対処します。シェービングを続ける中で、経過を追跡し、一人ひとりに適したシェービング習慣とテクニックを提供します。
シェーバーヘッドが顔や首の輪郭にやさしくフィットして深剃りできます。強く押し当てる必要がないので、肌の炎症を抑えることができます。
フィリップスメンズグルーミングアプリを使って設定することが可能です。ノーマル肌、敏感肌、超敏感肌の中から選択できます。
ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。
スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
1 回のフル充電で最大 50 分間のコードレスでのシェービングが可能です。
リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。
お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分のパワーを充電できます。
アクセサリー
ソフトウェア
電源
サービス
シェービング性能
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