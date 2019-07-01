検索文字列

  • 敏感肌でも深剃りを 敏感肌でも深剃りを 敏感肌でも深剃りを

    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S7930/16

    敏感肌でも深剃りを

    フィリップス シェーバー 7000 シリーズは、肌を守りながら深剃りできるよう、皮膚科医との共同開発から生まれました。改良されたパーソナルガイダンスで、それぞれの方が抱える肌トラブルに応じたシェービングをアドバイスします。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    類似製品

    シリーズシェーバー をすべて表示

    敏感肌でも深剃りを

    敏感肌向けモデル

    • スキンコンフォートリング
    • ジェントルプレシジョン刃
    • ヒゲ密度感知システム
    • パーソナルシェービングプラン
    マイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを実現する スキンコンフォートリング

    マイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを実現する スキンコンフォートリング

    フィリップスによる先進のマイクロコーティング技術でなめらかな軽い動きを体感してください。シェーバーリングをガラス状の丸い粒子数千個でコーティング、肌へのやさしさを最大限に考慮しました。

    肌にやさしい深剃りを実現するシェーバー

    肌にやさしい深剃りを実現するシェーバー

    敏感肌にも対応したこの電気シェーバーは、肌の引っかかりや引っ張り、ストロークの繰り返しを最小限に抑えるジェントルプレシジョン刃を搭載。3 日間伸ばしっぱなしの無精ヒゲでさえ、すっきり深剃りできます。

    濃いヒゲもらくらくシェービング

    濃いヒゲもらくらくシェービング

    あごヒゲの密度を読み取るヒゲ密度感知システムが、シェービングの力加減を自動的に調整します。

    シェービングのアドバイス - 一人ひとりの肌に合わせて

    シェービングのアドバイス - 一人ひとりの肌に合わせて

    メンズグルーミングアプリを通し、皮膚科医と共同開発したパーソナルプランで、赤み、カミソリ負け、埋もれ毛などの肌の問題に対処します。シェービングを続ける中で、経過を追跡し、一人ひとりに適したシェービング習慣とテクニックを提供します。

    多方向に可動するヘッドで、肌を傷めずシェービング

    多方向に可動するヘッドで、肌を傷めずシェービング

    シェーバーヘッドが顔や首の輪郭にやさしくフィットして深剃りできます。強く押し当てる必要がないので、肌の炎症を抑えることができます。

    敏感肌用に設計されたシェービング設定

    敏感肌用に設計されたシェービング設定

    フィリップスメンズグルーミングアプリを使って設定することが可能です。ノーマル肌、敏感肌、超敏感肌の中から選択できます。

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。ウェット＆ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらシェービングを愉しむこともできます。

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    約 50 分間のコードレスシェービング

    約 50 分間のコードレスシェービング

    1 回のフル充電で最大 50 分間のコードレスでのシェービングが可能です。

    1 時間でフル充電

    1 時間でフル充電

    リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。

    1 回のシェービングなら 5 分間の急速充電で十分

    1 回のシェービングなら 5 分間の急速充電で十分

    お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分のパワーを充電できます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      収納ケース
      お手入れ
      クリーニングブラシ
      スマートクリック
      細部用トリマー

    • ソフトウェア

      アプリ
      フィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth®*⁴ 接続
      ソフトウェア更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
      スマートフォンの対応機種
      さまざまな機種の iPhone および Android™ デバイスに対応しています。詳細は philips.com/s7000-support をご覧ください。
      Bluetooth®
      バージョン 4.1、受信範囲 10m

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      充電
      • 約 1 時間
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 50 分間／約 16 回分
      待機電力
      0.15  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH70
      2 年ごとに SH70 と交換

    • シェービング性能

      肌に密着
      多方向に可動する輪郭検知
      シェービングシステム
      ジェントルプレシジョン刃
      スキンコンフォート
      • スキンコンフォートリング
      • パーソナルシェービングプラン
      • 敏感肌用シェービング設定

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 「使用前にプラグを抜く」通知
      • 充電表示
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      本体丸洗い可
      電源方式
      充電式

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。
    Clippin

    アクセサリーや交換部品を検索

    アクセサリーと交換部品へ

    アクセサリー

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。