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  • 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    Philips shaver 7000 Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S7887/10

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30％*¹低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*¹非コーティング素材との比較　【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

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    Philips shaver 7000 Series ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

    • スキンプロテクションテクノロジー
    • スティールプレシジョン刃
    • シェービング動作検知センサー
    • 360-D フレックスヘッド
    • 最長 5 年保証
    スキンプロテクションテクノロジー

    スキンプロテクションテクノロジー

    シェーバーヘッドに施された1 平方センチメートルあたり最大25 万個のマイクロビーズが肌への負担を30％*¹低減します。*¹非コーティング素材との比較／画像はイメージです

    パワフルな切れ味とやさしさ

    パワフルな切れ味とやさしさ

    毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。／画像はイメージです

    シェービング動作検知センサー

    シェービング動作検知センサー

    最小限のストローク数で剃れるよう、あなたをガイドするとともに、あなたに最適なシェービングプランを作成します。／画像はイメージです

    あなたに最適なシェービングプランを作成

    あなたに最適なシェービングプランを作成

    シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。／画像はイメージです

    360-D フレックスヘッド

    360-D フレックスヘッド

    顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減／画像はイメージです

    ヘアーガイドヘッド

    ヘアーガイドヘッド

    シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。／画像はイメージです

    USB充電対応

    USB充電対応

    USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

    約1 時間でフル充電、約5 分で急速充電

    約1 時間でフル充電、約5 分で急速充電

    パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、約 1 時間でフル充電が可能です。時間がないときでも、約5 分間の急速充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を確保できます。

    最長 5 年保証

    最長 5 年保証

    2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      ソフトポーチ
      USB-A ケーブル付属
      電源アダプターは付属していません

    • ソフトウェア

      アプリ
      • フィリップスメンズグルーミングアプリ
      • Bluetooth®*⁴ 接続
      スマートフォンの対応機種
      iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス

    • 電源

      対応電圧
      5 V
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      使用時間
      約 60 分
      充電
      • 約 1 時間充電
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ハンドル
      ゴム製グリップ
      ダーククローム
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      替刃 SH71
      2 年ごとに SH71 と交換
      2 + 3 年保証*****

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      スティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      • スキンプロテクションテクノロジー
      • シェービング動作検知センサー
      • ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      • LED 表示
      • 充電表示
      • シェービング動作検知センサー表示
      • ロック機能
      充電
      USB-A（電源アダプターは付属していません）
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様

    Badge-D2C

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    • ⁴ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • ⁵ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。
    • ⁶ AndroidはGoogle LLCの商標です。
    • ***** 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
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