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  • 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S7786/54

    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    フィリップスシェーバー7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を25％低減*。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

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    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

    • 肌との摩擦を低減するスキンプロテクションテクノロジー
    • スティールプレシジョン刃
    • シェービング動作検知センサー
    • 360-D フレックスヘッド
    摩擦を抑制、炎症を最小限に抑えるシェーバー

    摩擦を抑制、炎症を最小限に抑えるシェーバー

    シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方ミリメートルあたり最大 2,000 個のマイクロビーズが肌との摩擦を 25％*低減し、炎症を最小限に抑えます。

    ストロークごとに優れたカット性能を発揮

    ストロークごとに優れたカット性能を発揮

    パワフルでありながら優しいフィリップスシェーバーです。45 枚の自動研磨式 SteelPrecision ブレードは 1 分間に最大 9 万回のカットが可能。1 回のストロークでより多くの毛をカットし**、クリーンで快適に仕上げることができます。

    スキンプロテクションテクノロジー

    スキンプロテクションテクノロジー

    シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズのスキングライドコーティングが肌との摩擦を25%*低減し、刺激を最小限に抑えます。

    アプリによるパーソナライズ

    アプリによるパーソナライズ

    シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、シェービング動作を記録し、あなたに合ったベストなシェービングへガイドします。

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです

    360D フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着

    360D フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着

    柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。

    ヘアガイドヘッド

    ヘアガイドヘッド

    シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。

    コードレスクイッククリーンポッド

    コードレスクイッククリーンポッド

    コンパクトでパワフルなクリーニングポッドが、わずか1分で洗浄・潤滑し、常に清潔で理想的なシェービングを行うことができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です*⁴。コンパクトでかつ、コードレスなので保管しやすく、どこでもお気軽にご使用いただけます。 *⁴洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較

    約６０分間コードレスシェービング

    約６０分間コードレスシェービング

    1 回の満充電で約 60 分間までコードレスシェービングが可能です。

    ウェット＆ドライ設計

    ウェット＆ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、シャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能です。ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    1 時間の充電とクイック充電※シェービング1回分のクイック充電（約5分）

    リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間でフル充電状態になります。お急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      クイッククリーンポッド
      〇（カートリッジ1個付属）
      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      収納ケース
      ライト付き充電スタンド

    • ソフトウェア

      アプリ
      • フィリップスメンズグルーミングアプリ
      • Bluetooth®*⁵ 接続
      ソフトウェア更新
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年
      スマートフォンの対応機種
      iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス

    • 電源

      充電
      • 約 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 60 分
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      メタリックターコイズブルー
      ハンドル
      ゴム製グリップ
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH71
      約 2 年ごとに SH71 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      スティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      • スキンプロテクションテクノロジー
      • シェービング動作検知センサー
      • ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      • シェービング動作検知センサー表示
      • LED 表示
      • 充電残量表示、LED 表示、ロック機能
      • ロック機能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様

    Badge-D2C

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    • 非コーティング素材との比較
    • * フィリップスシェーバー 3000 シリーズとの比較。
    • * * 2019 年フィリップスシェーバーシリーズ S7000 および フィリップスメンズグルーミングアプリユーザーに基づく。
    • * * * 洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した使用した後に、シェービングの汚れを比較。 ※「Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。」 「Android は Google LLC の商標です。」
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