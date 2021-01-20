コードレスクイッククリーンポッド

コンパクトでパワフルなクリーニングポッドが、わずか1分で洗浄・潤滑し、常に清潔で理想的なシェービングを行うことができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です*⁴。コンパクトでかつ、コードレスなので保管しやすく、どこでもお気軽にご使用いただけます。 *⁴洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較