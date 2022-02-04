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  • 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。 自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S7786/47

    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を25％低減*¹。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、顔の輪郭に密着、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。　*¹非コーティング素材との比較

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    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。

    SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

    • 肌との摩擦を低減するスキンプロテクションテクノロジー
    • ヒゲ密度感知センサー
    • シェービング動作検知センサー
    • 360-D フレックスヘッド
    摩擦を抑制、炎症を最小限に抑えるシェーバー

    摩擦を抑制、炎症を最小限に抑えるシェーバー

    シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方ミリメートルあたり最大 2,000 個のマイクロビーズが肌との摩擦を 25％*低減し、炎症を最小限に抑えます。

    ストロークごとに優れたカット性能を発揮

    ストロークごとに優れたカット性能を発揮

    パワフルでありながら優しいフィリップスシェーバーです。45 枚の自動研磨式 SteelPrecision ブレードは 1 分間に最大 9 万回のカットが可能。1 回のストロークでより多くの毛をカットし**、クリーンで快適に仕上げることができます。

    スキンプロテクションテクノロジー

    スキンプロテクションテクノロジー

    シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズのスキングライドコーティングが肌との摩擦を25%*低減し、刺激を最小限に抑えます。

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです

    360-D フレックスヘッド

    360-D フレックスヘッド

    柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。／画像はイメージです

    ヘアーガイドヘッド

    ヘアーガイドヘッド

    シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです

    コードレスクイッククリーンポッド

    コードレスクイッククリーンポッド

    コンパクトでパワフルなクリーニングポッドが、わずか1分で洗浄・潤滑し、常に清潔で理想的なシェービングを行うことができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です*⁴。コンパクトでかつ、コードレスなので保管しやすく、どこでもお気軽にご使用いただけます。 *⁴洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較

    アプリによるパーソナライズ

    シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、シェービング動作を記録し、あなたに合ったベストなシェービングへガイドします。

    ウェット&ドライシェービング

    ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。何もつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

    ポップアップトリマー

    ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    約 60 分間のコードレスシェービング

    満充電状態になったら約 60 分間コードレスシェービングが可能です。 

    約 1 時間でフル充電

    リチウムイオン電池採用で、約１時間でフル充電になります。急ぎの時はクイック充電で 1 回分のシェービングが可能。

    技術仕様

    • アクセサリー

      アタッチメント
      鼻毛・耳毛トリマー
      お手入れ
      クリーニングブラシ
      クイッククリーンポッド
      • 〇（カートリッジ1個付属）
      一体型ポップアップトリマー

    • ソフトウェア

      アプリ
      • フィリップスメンズグルーミングアプリ
      • Bluetooth®*⁵ 接続
      スマートフォンの対応機種
      iPhone*⁵ および Android™*⁶デバイス

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 60 分
      充電
      約 1 時間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      メタリックターコイズブルー
      ハンドル
      ゴム製グリップ
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH71
      約 2 年ごとに SH71 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      スティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      スキンプロテクションテクノロジー

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ディスプレイ
      シェービング動作検知センサー表示

    Badge-D2C

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    • ⁵ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
    • ⁶ Apple、Appleロゴ、iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。
    • ⁷ AndroidはGoogle Inc.の商標です。
    • * * * 洗浄液と水をカートリッジに入れて使用した使用した後に、シェービングの汚れを比較。
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