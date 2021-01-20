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自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。
フィリップスシェーバー7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を25％*低減*。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載し、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
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シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方ミリメートルあたり最大 2,000 個のマイクロビーズが肌との摩擦を 25％*低減し、炎症を最小限に抑えます。
パワフルでありながら優しいフィリップスシェーバーです。45 枚の自動研磨式 SteelPrecision ブレードは 1 分間に最大 9 万回のカットが可能。1 回のストロークでより多くの毛をカットし**、クリーンで快適に仕上げることができます。
シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズのスキングライドコーティングが肌との摩擦を25%*低減し、刺激を最小限に抑えます。
シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、シェービング動作を記録し、あなたに合ったベストなシェービングへガイドします。
ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです
柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。
シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。
コンパクトでパワフルなクリーニングポッドが、わずか1分で洗浄・潤滑し、常に清潔で理想的なシェービングを行うことができます。ポッドの洗浄効率は水で洗浄するときの 10 倍です*⁴。コンパクトでかつ、コードレスなので保管しやすく、どこでもお気軽にご使用いただけます。 *⁴洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較
シェーバーは、簡単にヒゲスタイラー、ノーズエチケットカッターとして使うことができます。必要なアタッチメントをハンドルにカチッとはめるだけです。
1 回の満充電で約 60 分間までコードレスシェービングが可能です。
ウェット＆ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、シャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能です。ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えましょう。
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間でフル充電状態になります。お急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を充電できます。
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