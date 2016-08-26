肌を守りながら無精ヒゲスタイルに仕上げる

肌にやさしい最新のカッティングシステムは、毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。V 字型の刃が肌を傷つけることなく深剃りを実現。無精ヒゲスタイルに仕上げることもできます。