同梱物
- スマートクリーンシステム
- スマートクリック（着脱式）トリマー
- クリーニングカートリッジ
S7310/26
なめらかな肌あたりで
敏感肌もやさしく深剃り
深剃り性能は妥協することなく、剃り心地と肌あたりのなめらかさを徹底的に追求したシェーバー7000シリーズ。 敏感肌に悩むオトコたちに、かつてないやさしさを。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
摩擦低減マイクロスフェアコーティングの SkinGlide リングでシェービングがより快適に。ガラス状の丸い粒子を数千個使った独自のコーティングで、シェーバーと肌との摩擦を低減。なめらかな軽い動きで、肌を炎症から守ります。
肌にやさしい最新のカッティングシステムは、毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。V 字型の刃が肌を傷つけることなく深剃りを実現。無精ヒゲスタイルに仕上げることもできます。
5 方向100°に可動するシェービングヘッドが、肌に食いこむことなく、顔のカーブや凹凸にスキなく密着。
泡フォームやジェルをつけて、いっそう肌に優しいお風呂シェーブも可能。
ディスプレイには、各種情報が表示されます。1 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。
エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池では、2 つの便利なオプションが選択できます。 1 時間充電で約 50 分のシェービング、または急速充電で約 1 回分のフルシェービングが可能です。シェーバー 7000 シリーズはすべてコードレスモードでのみ作動するので、濡れた場所でも安心です。
スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
ボタンにタッチするだけでスマート クリーン がシェーバーの洗浄、潤滑、充電を行うため、理想的な状態で性能を発揮することができます。
ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。
このフィリップスシェーバーには本体 2 年間保証が付いています。シリーズ 7000 のシェーバーは高い性能と耐久性を実現しています。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。