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    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S7310/26

    なめらかな肌あたりで
    敏感肌もやさしく深剃り

    深剃り性能は妥協することなく、剃り心地と肌あたりのなめらかさを徹底的に追求したシェーバー7000シリーズ。　敏感肌に悩むオトコたちに、かつてないやさしさを。

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    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 7000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    なめらかな肌あたりで
    敏感肌もやさしく深剃り

    敏感肌に最適*

    • スキンコンフォートリング
    • 約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    • スマートクリーンシステム
    摩擦低減コーティングで軽い滑りを実現する SkinGlide リング

    摩擦低減コーティングで軽い滑りを実現する SkinGlide リング

    摩擦低減マイクロスフェアコーティングの SkinGlide リングでシェービングがより快適に。ガラス状の丸い粒子を数千個使った独自のコーティングで、シェーバーと肌との摩擦を低減。なめらかな軽い動きで、肌を炎症から守ります。

    肌を守りながら無精ヒゲスタイルに仕上げる

    肌を守りながら無精ヒゲスタイルに仕上げる

    肌にやさしい最新のカッティングシステムは、毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。V 字型の刃が肌を傷つけることなく深剃りを実現。無精ヒゲスタイルに仕上げることもできます。

    顔のカーブや凹凸にスキなく密着

    顔のカーブや凹凸にスキなく密着

    5 方向100°に可動するシェービングヘッドが、肌に食いこむことなく、顔のカーブや凹凸にスキなく密着。

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

    泡フォームやジェルをつけて、いっそう肌に優しいお風呂シェーブも可能。

    1 段階充電残量を表示するディスプレイ

    1 段階充電残量を表示するディスプレイ

    ディスプレイには、各種情報が表示されます。1 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

    約 50 分間のコードレスシェービング

    約 50 分間のコードレスシェービング

    エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池では、2 つの便利なオプションが選択できます。 1 時間充電で約 50 分のシェービング、または急速充電で約 1 回分のフルシェービングが可能です。シェーバー 7000 シリーズはすべてコードレスモードでのみ作動するので、濡れた場所でも安心です。

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    スマートクリック（着脱式）トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    スマートクリーンで新品の剃り心地を維持

    スマートクリーンで新品の剃り心地を維持

    ボタンにタッチするだけでスマート クリーン がシェーバーの洗浄、潤滑、充電を行うため、理想的な状態で性能を発揮することができます。

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

    本体丸洗い可能

    本体丸洗い可能

    シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    このフィリップスシェーバーには本体 2 年間保証が付いています。シリーズ 7000 のシェーバーは高い性能と耐久性を実現しています。

    技術仕様

    • アクセサリー

      スマートクリック
      細部用トリマー
      収納ケース
      スマートクリーン
      • 洗浄, 乾燥
      • 充電
      • 潤滑化
      • クリーニングカートリッジ付属

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      使用時間
      約 50 分間／約 16 回分
      充電
      • 約 1 時間でフル充電
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      待機電力
      0.15  W
      最大消費電力
      5.4  W

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップ
      フレームカラー
      オーシャンブルー
      フロントカラー
      セラミックホワイト

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      2 年ごとに SH70 と交換

    • シェービング性能

      シェービングシステム
      • ジェントルプレシジョンプロ刃
      • スーパーリフト＆カット
      スキンコンフォート
      • スキンコンフォートリング
      • ウェット＆ドライ設計
      肌に密着
      5 方向ダイナミックフレックス ヘッド

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      • 充電表示
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示
      • シェービングヘッド交換表示
      • ロック機能表示
      クリーニング
      本体丸洗い可

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • スマートクリーンシステム
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    • クリーニングカートリッジ

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    • *1 フィリップスシェーバーシリーズ　製品内において（2015年5月時点）<br>*2　水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない<br>
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