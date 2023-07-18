自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味

フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です