同梱物
- スマートクリック（着脱式）トリマー
S5887/16
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味
フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。／画像はイメージです
毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。／画像はイメージです
ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。
360‐Dフレックスヘッドが顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減。／画像はイメージです
シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです
ウェット＆ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能です。
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。／画像はイメージです
パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、約 1 時間でフル充電が可能です。時間がないときでも、約5 分間の急速充電で 1 回分のシェービングに十分な電力を確保できます。
USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。
2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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