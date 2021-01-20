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  • 自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。 自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。 自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S5586/50

    自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

    フィリップスシェーバー5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さを感知し、自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りすることができます。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要です

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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。

    SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

    • スティールプレシジョン刃
    • SkinIQ：ヒゲ密度感知システム　
    • 360-D フレックスヘッド
    • ポップアップトリマー（一体型）
    自動研磨システム搭載のスティールプレシジョン刃

    自動研磨システム搭載のスティールプレシジョン刃

    毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレシジョン刃でしっかり深剃り*¹。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹フィリップス S3000シリーズとの比較／画像はイメージです

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです

    360-D フレックスヘッド

    360-D フレックスヘッド

    柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。／画像はイメージです

    ヘアーガイドヘッド

    ヘアーガイドヘッド

    シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです

    強力なクリーニングポッドで簡単にメンテナンス／衛生管理

    強力なクリーニングポッドで簡単にメンテナンス／衛生管理

    このパワフルなクリーニングポッドは、水で洗浄するよりも 10 倍効果的です**。シェーバーをわずか 1 分でしっかりクリーニングし、潤滑します。シェーバーの性能維持と衛生状態の向上にも役立ちます。**洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較

    ウェット＆ドライ設計

    ウェット＆ドライ設計

    ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

    約６０分間のコードレスシェービング

    約６０分間のコードレスシェービング

    1 回の満充電で約 60 分間までコードレスシェービングが可能です。

    約 1 時間のフル充電とクイック充電

    約 1 時間のフル充電とクイック充電

    リチウムイオン電池採用で、１時間でフル充電になります。急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能。

    LED 表示

    LED 表示

    ディスプレイには、3 段階の充電残量、お手入れ催促、トラベルロックの各種情報が表示されます。

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      クイッククリーンポッド
      • 〇（カートリッジ1個付属）
      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      収納ケース

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電
      • 約 1 時間
      • ５分間の急速充電モード付
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      使用時間
      約 60 分
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ペトロールブルー
      ハンドル
      ゴム製グリップ
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃 SH71
      約 2 年ごとに SH71 と交換してください

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      スティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      ディスプレイ
      • LED 表示
      • 充電表示
      • ロック機能

    Badge-D2C

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