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自信がわく肌へ。決め手は、パワフルな切れ味。
フィリップスシェーバー5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりに合った最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さを感知し、自動でパワーを調節するので、しっかり早剃りすることができます。【１年延長保証対象製品】 MyPhilipsへの登録と製品登録が必要ですさらに詳細をみる
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毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレシジョン刃でしっかり深剃り*¹。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 *¹フィリップス S3000シリーズとの比較／画像はイメージです
ヒゲ密度感知システムが毎秒125回ヒゲの密度を感知し、自動でヒゲの濃さに合わせパワーを調整。しっかり早剃り。／画像はイメージです
柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、快適でしっかりとしたシェービングをお約束します。／画像はイメージです
シェービングヘッドには、ヒゲを刃に効率的に送り込む溝が加工されています。／画像はイメージです
このパワフルなクリーニングポッドは、水で洗浄するよりも 10 倍効果的です**。シェーバーをわずか 1 分でしっかりクリーニングし、潤滑します。シェーバーの性能維持と衛生状態の向上にも役立ちます。**洗浄器を使用し、水で洗った場合と洗浄液で洗った場合とでヒゲの破片の残留量を比較
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
1 回の満充電で約 60 分間までコードレスシェービングが可能です。
リチウムイオン電池採用で、１時間でフル充電になります。急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能。
ディスプレイには、3 段階の充電残量、お手入れ催促、トラベルロックの各種情報が表示されます。
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
アクセサリー
電源
デザイン
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シェービング性能
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