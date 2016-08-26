同梱物
- クリーニングカートリッジ
- スマートクリーンシステム
- スマートクリック（着脱式）トリマー
S5395/26
ウェット＆ドライ、肌にやさしいお風呂シェーブ
シェーバー5000シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。さらに詳細をみる
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5 方向に独立して可動するヘッドが肌に密着し、首や顎でもすばやく深剃りできます。
深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのマルチプレシジョン刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。
ターボモードを使用すると、ヒゲの濃い部分も 10% 強いパワーでシェービングできます。
すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が寝たヒゲを起こしてカットするため、少ないストロークでシェービングが完了します。
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
約1 時間の充電で約50 分シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。
パワフル、省エネかつ長持ちのリチウムイオンバッテリーにより、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。約 5 分間という短時間の充電で約 1 回分のシェービングが可能です。
肌にやさしいきわぞりトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。
ボタンにタッチするだけでスマート クリーン がシェーバーの洗浄、潤滑、充電を行うため、理想的な状態で性能を発揮することができます。
ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
ディスプレイには、各種情報が表示されます。3 段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示されます。
アクセサリー
電源
デザイン
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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