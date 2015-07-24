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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

    S5075/06

    5方向に可動して密着、肌にやさしい早剃りシェーバー

    シェーバー 5000 シリーズは肌にやさしく気持ちよいお風呂シェーブに対応しています。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

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    Shaver series 5000 ウェット＆ドライ電気シェーバー

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    5方向に可動して密着、肌にやさしい早剃りシェーバー

    カミソリよりも 10 倍肌にやさしい*1

    • コンフォートカット刃
    • 5 方向フレックスヘッド
    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    顔の起状に密着して素早く深剃り

    顔の起状に密着して素早く深剃り

    5方向に自由に動くシェービングヘッドが顔の起状にスキなく密着し、素早い深剃りを実現。

    丸みを帯びたヘッドで肌を保護

    丸みを帯びたヘッドで肌を保護

    深剃りの際に切り傷を心配する必要はありません。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

    丸みを帯びたエッジで肌にやさしくなめらかにシェービング

    丸みを帯びたエッジで肌にやさしくなめらかにシェービング

    ウェット、ドライのどちらでも快適なシェービング。丸みを帯びたヘッドのコンフォートカット刃が、肌を守りながらなめらかなシェービングを実現します。

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

    この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。

    40 分のコードレスシェービング

    40 分のコードレスシェービング

    1 時間の充電で 約40 分(約 13 回)シェービングできます。このシェーバーはコードレスモードでのみ動作します。

    1 時間充電

    1 時間充電

    強力かつ省エネ長寿命の電池により、充電 1 回あたりのシェービング時間が長くなりました。5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能です。

    口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

    口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適な着脱式トリマー

    肌にやさしいきわぞりトリマーを取り付けて仕上げます。口ヒゲのお手入れやもみあげのトリミングに最適です。

    1 段階充電残量表示、ロック機能付き

    1 段階充電残量表示、ロック機能付き

    ディスプレイには、1 段階充電残量表示、充電催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

    本体 2 年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

    本体 2 年保証、ワールドワイドボルテージ、替え刃

    フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、あらゆる電圧に対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      スマートクリック
      細部用トリマー

    • 電源

      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      充電
      • 約 1 時間
      • 約 5 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
      使用時間
      約 40 分／約13 回分
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      待機電力
      0.1  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ハンドル
      人間工学に基づいたグリップとハンドル
      ブラック・ブラック

    • デザイン

      ブラック・ブラック

    • サービス

      本体 2 年間保証
      替刃
      2 年ごとに SH50/51 と交換してください

    • シェービング性能

      スキンコンフォート
      • ウェット＆ドライ設計
      • スキンプロテクションシステム
      シェービングシステム
      コンフォートカット刃
      肌に密着
      5 方向に可動するヘッド

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可
      ディスプレイ
      • 1段階充電残量表示
      • 充電表示ランプ
      • ロック機能表示
      電源方式
      充電式

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • スマートクリック（着脱式）トリマー

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    • *1　2015年ドイツにおける第三者機関での試験結果（シェーバー使用開始後21日時点で調査）
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