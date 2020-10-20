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- HQ110
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肌にやさしく、剃り残しを低減
フィリップスシェーバー 3000 シリーズは、５方向可動ヘッドとパワーカット刃を搭載、ウェット＆ドライシェービング対応で、すっきり快適なシェービングを実現します。さらに詳細をみる
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顔の凹凸に沿う 5 方向の動きで剃り残しを低減。ヘッドが顔に理想的な角度で接し、顔や首の曲線に沿って肌にスムーズに密着します。
精巧な自動研磨システムを搭載し、シャープな剃り味を実現。
ウェット＆ドライシェーバーはお好みに合わせて使用できます。手早くドライシェービングを行うことも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービングを行うこともできます。
自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1 時間の充電で約 60 分間のシェービングが可能です。また、コンセントにつなげばすぐに連続使用できます。
この電気シェーバーは、ボタンにタッチしてシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。
わかりやすい表示ランプで、シェーバーの電池残量低下やフル充電を確認できます。
お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分の電力を充電できます。
精巧な 27 枚の自動研磨システム刃で、しっかり剃りあげます。
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
最適なグリップを得るために人間工学に基づいた設計された、安心してお使いいただけるフィリップスシェーバーです。
アクセサリー
電源
デザイン
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
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