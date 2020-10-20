手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

ウェット＆ドライシェーバーはお好みに合わせて使用できます。手早くドライシェービングを行うことも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービングを行うこともできます。