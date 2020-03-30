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  • 肌にやさしく、剃り残しを低減 肌にやさしく、剃り残しを低減 肌にやさしく、剃り残しを低減

    Shaver series 3000 ウェット＆ドライ電気シェーバー、3000 シリーズ

    S3132/51

    肌にやさしく、剃り残しを低減

    フィリップスシェーバー 3000 シリーズは、５方向可動ヘッドとパワーカット刃を搭載、ウェット＆ドライシェービング対応で、すっきり快適なシェービングを実現します。

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    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 3000 ウェット＆ドライ電気シェーバー、3000 シリーズ

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    肌にやさしく、剃り残しを低減

    • ５方向可動ヘッド
    • パワーカット刃
    • 1 時間の充電で約 60 分間シェービング可能
    しっかり剃りあげるパワーカット刃

    しっかり剃りあげるパワーカット刃

    精巧な自動研磨システムを搭載し、シャープな剃り味を実現。

    顔の曲線に沿う ５方向可動ヘッドで剃り残しを低減

    顔の曲線に沿う ５方向可動ヘッドで剃り残しを低減

    顔の凹凸に沿う 5 方向の動きで剃り残しを低減。ヘッドが顔に理想的な角度で接し、顔や首の曲線に沿って肌にスムーズに密着します。

    ワンタッチオープンヘッドで簡単お手入れ

    ワンタッチオープンヘッドで簡単お手入れ

    この電気シェーバーは、ボタンにタッチしてシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。

    1 段階充電残量表示

    1 段階充電残量表示

    わかりやすい表示ランプで、シェーバーの電池残量低下やフル充電を確認できます。

    1 時間の充電で約 60 分間のコードレスでのシェービングが可能

    1 時間の充電で約 60 分間のコードレスでのシェービングが可能

    自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1 時間の充電で約 60 分間のシェービングが可能です。また、コンセントにつなげばすぐに連続使用できます。 

    5 分間の急速充電で、約 1 回分のシェービングが可能

    5 分間の急速充電で、約 1 回分のシェービングが可能

    お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分の電力を充電できます。

    27 枚の自動研磨システム刃でシャープな剃り味を実現

    27 枚の自動研磨システム刃でシャープな剃り味を実現

    精巧な 27 枚の自動研磨システム刃で、しっかり剃りあげます。

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    口ヒゲやもみあげを均等に揃える

    ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

    滑りにくいグリップで安全シェービング

    滑りにくいグリップで安全シェービング

    人間工学に基づいて設計されたグリップにより、シャワー室でもシンクでもシェーバーが手から滑り落ちる心配がほとんどありません。

    シェービングをしない間にシェーバーを保護

    シェービングをしない間にシェーバーを保護

    保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    手軽なドライシェービングか爽快なウェットシェービングか

    ウェット＆ドライシェーバーはお好みに合わせて使用できます。手早くドライシェービングを行うことも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービングを行うこともできます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      保護キャップ

    • 電源

      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      使用時間
      約 60 分
      充電
      約 1 時間
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）

    • デザイン

      ハンドル
      • 人間工学に基づいたグリップとハンドル
      • 滑り止め付きゴム製ハンドル
      シルバー/ブラック

    • デザイン

      シルバー/ブラック

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH30 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      ５方向可動ヘッド
      シェービングシステム
      パワーカット刃

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      充電表示
      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      ドライ＆ウェットシェービング
      電源方式
      • 充電式
      • 充電式

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • HQ110

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