同梱物
- HQ110
S1334/41
簡単手入れでしっかり剃れる
フィリップスシェーバー 1000 シリーズは、お手頃な価格で簡単手入れでしっかり剃れるシェーバーで、自動研磨式のパワーカット刃を搭載、丸洗いに対応しています。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
精巧な技術で作られた自動研磨式の刃でシャープな切れ味を実現します。
ボタンにタッチするだけでシェーバーヘッドが開くので簡単に水で洗うことができます。
いつでも好きな時にシェービング。コードレスで使用でき、バッテリー切れの場合はコンセントにつないだまま使用できます。
４方向に自在に動くヘッドで顔の凹凸に密着します。ヘッドはフェイスラインに合わせて自在に動き、力をかけることなく肌にスムーズに密着します。
1 時間の充電で約 40 分間のコードレスでのシェービングが可能。電池が切れても電源コードを接続してシェービングできます
残量表示により、シェーバーのバッテリーの残量少、充電切れ、満充電を直感的に確認できます。
お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分の電力を充電できます。
精巧な 27 枚の自動研磨システム刃で、常にシャープな切れ味。
トリマーで完璧なスタイリング。口ヒゲのお手入れやもみあげ・襟足のトリミングに最適です。
最適なグリップを得るために人間工学に基づいた設計された、安心してお使いいただけるフィリップスシェーバーです。
この電気シェーバーは、水深 1 メートルで最大 30 分耐える IPX7 防水仕様のため、安心してお手入れできます。
保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。
アクセサリー
電源
デザイン
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。