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  • 簡単手入れでしっかり剃れる 簡単手入れでしっかり剃れる 簡単手入れでしっかり剃れる

    Shaver series 1000 ドライ電気シェーバー、1000 シリーズ

    S1334/41

    簡単手入れでしっかり剃れる

    フィリップスシェーバー 1000 シリーズは、お手頃な価格で簡単手入れでしっかり剃れるシェーバーで、自動研磨式のパワーカット刃を搭載、丸洗いに対応しています。

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    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 1000 ドライ電気シェーバー、1000 シリーズ

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    簡単手入れでしっかり剃れる

    • パワーカット刃
    • ワンタッチオープン
    • コード付きでもコードレスでも使用可能
    シャープな切れ味のパワーカット刃

    シャープな切れ味のパワーカット刃

    精巧な技術で作られた自動研磨式の刃でシャープな切れ味を実現します。

    ワンタッチオープンで簡単お手入れ

    ワンタッチオープンで簡単お手入れ

    ボタンにタッチするだけでシェーバーヘッドが開くので簡単に水で洗うことができます。

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    コード付きでもコードレスでも使用可能

    いつでも好きな時にシェービング。コードレスで使用でき、バッテリー切れの場合はコンセントにつないだまま使用できます。

    ４方向可動ヘッドにより、顔の曲線に沿ったシェービングが可能

    ４方向可動ヘッドにより、顔の曲線に沿ったシェービングが可能

    ４方向に自在に動くヘッドで顔の凹凸に密着します。ヘッドはフェイスラインに合わせて自在に動き、力をかけることなく肌にスムーズに密着します。

    1 時間の充電で約 40 分間のコードレスでのシェービングが可能

    1 時間の充電で約 40 分間のコードレスでのシェービングが可能

    1 時間の充電で約 40 分間のコードレスでのシェービングが可能。電池が切れても電源コードを接続してシェービングできます

    1 段階充電残量表示

    1 段階充電残量表示

    残量表示により、シェーバーのバッテリーの残量少、充電切れ、満充電を直感的に確認できます。

    5 分間の急速充電で、約 1 回分のシェービングが可能

    5 分間の急速充電で、約 1 回分のシェービングが可能

    お急ぎのときは、シェーバーを 5 分間コンセントにつなぐだけでシェービング約 1 回分の電力を充電できます。

    27 枚の自動研磨システム刃でシャープな切れ味続く使いやすい設計

    27 枚の自動研磨システム刃でシャープな切れ味続く使いやすい設計

    精巧な 27 枚の自動研磨システム刃で、常にシャープな切れ味。

    ポップアップトリマーで口ヒゲやもみあげ・襟足をお手入れ

    ポップアップトリマーで口ヒゲやもみあげ・襟足をお手入れ

    トリマーで完璧なスタイリング。口ヒゲのお手入れやもみあげ・襟足のトリミングに最適です。

    使いやすさを追求した設計

    使いやすさを追求した設計

    最適なグリップを得るために人間工学に基づいた設計された、安心してお使いいただけるフィリップスシェーバーです。

    お手入れも簡単な防水仕様

    お手入れも簡単な防水仕様

    この電気シェーバーは、水深 1 メートルで最大 30 分耐える IPX7 防水仕様のため、安心してお手入れできます。

    シェービングをしない間にシェーバーを保護

    シェービングをしない間にシェーバーを保護

    保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ

    • 電源

      使用時間
      約 40 分
      充電
      約 1 時間
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池

    • デザイン

      シルバーグレー/ブラック
      ハンドル
      • 人間工学に基づいたグリップとハンドル
      • 滑り止め付きゴム製ハンドル

    • デザイン

      シルバーグレー/ブラック

    • サービス

      替刃
      2 年ごとに SH30 と交換してください
      本体 2 年間保証

    • シェービング性能

      肌に密着
      4 方向に可動するヘッド
      シェービングシステム
      パワーカット刃

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      充電表示
      クリーニング
      • ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
      • 本体丸洗い可
      電源方式
      充電・交流式
      ドライ
      ドライシェービング

    製品の仕様

    梱包写真

    同梱物

    • HQ110

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