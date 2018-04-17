快適なドライシェービングと爽快なウェットシェービングに対応

この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。