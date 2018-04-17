自動研磨システム搭載のコンフォートカット刃が、剃り残しのない深剃りを可能にします。オイル差しも不要です。<br>
この製品はドライ剃りにもウェット剃り（お風呂シェーブ）にも対応しています。手早く快適なドライ剃りか、ジェルやフォームを使ってのお風呂剃りか、どちらかお好きな方をお選びください。
3 方向に独立して可動するヘッドが顔のあらゆる輪郭に合わせてフィットし、首やあごなどの剃りにくい部分でもしっかり深剃りできます。
約 10 時間の充電で約 40 分間、つまり約 13 回シェービングできます。このシェーバーはコードを外した状態でのみ動作します。
シェーバーのヘッドを取り外し、水洗いするだけ
人間工学に基づいてデザインされたグリップにより、握りやすく快適なシェービングを実現します。<br>
フィリップスのすべてのシェーバーは、2 年間の全世界での本体保証に加え、AC100V-240Vに対応します。切れ味が長持ちする刃は約 2 年ごとの交換で十分です。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。