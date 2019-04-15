エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現

スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。音楽やポッドキャストの再生時には、最適にチューニングされたネオジウムアコースティックドライバーにより、細部までクリアなサンドを楽しめます。