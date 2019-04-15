6000 series インイヤーヘッドホン／マイク付き
必要な機能を一つに
プレイリストやポッドキャスト、通話まで。有線インイヤーヘッドホンなら、クリアなサウンドが楽しめます。さらに、ハイレゾオーディオ対応で、お気に入りのハイレゾストリーミングサービスの再生時には細部までサウンドを楽しめます。 さらに詳細をみる
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6000 series インイヤーヘッドホン／マイク付き
必要な機能を一つに
- 12.2mm ドライバー／クローズドバック
- 内蔵マイク
- ブラック
- インイヤー
エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、クリアな音声を実現
スマートフォンを操作することなく、着信への応答や曲の一時停止が行えます。エコーキャンセレーション搭載のマイクを内蔵し、通話でのクリアな音声を実現します。音楽やポッドキャストの再生時には、最適にチューニングされたネオジウムアコースティックドライバーにより、細部までクリアなサンドを楽しめます。
ハイレゾオーディオ。細部まで再生可能
ハイレゾストリーミングサービスの利用時には、ハイレゾオーディオヘッドホンで細部まで再生可能。40 kHz までの高域再生に対応し、移動中でも精細なサウンドを楽しめます。
3 つの交換可能なゴム製イヤーチップカバー。快適なフィット
楕円形チューブと 3 つのサイズの交換可能なゴム製イヤーチップカバーで、ぴったりフィット。一日中続く快適さと、パッシブノイズ遮断効果でサウンドを楽しめます。
12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー
12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバーにより、くっきりとしたクリアなサウンドと心地よい低音を実現。
技術仕様
-
サウンド
- 音響システム
-
密閉型
- Speaker diameter
-
12.2
- ダイヤフラム
-
マイラードーム
- 磁気タイプ
-
ネオジウム
- ボイスコイル
-
CCAW
- 周波数特性
-
7～40,000 Hz
- 感度
-
109
dB
-
コネクティビティー
- Microphone
-
3.5 mm ジャックのマイク
- Finishing of connector
-
金メッキ
- Cable length
-
1.2
m
-
外箱
- Length
-
38
cm
- Number of consumer packagings
-
24
- Width
-
18.3
cm
- Gross weight
-
1.59
kg
- Height
-
19.6
cm
- GTIN
-
1 69 51613 98179 2
- Nett weight
-
0.432
kg
- 風袋重量
-
1.158
kg
-
内箱
- 長さ
-
18
cm
- 販売用パッケージ数
-
3
- 幅
-
8.2
cm
- 高さ
-
7.8
cm
- 本体重量
-
0.054
kg
- 総重量
-
0.17
kg
- 風袋重量
-
0.116
kg
- GTIN
-
2 69 51613 98179 9
-
パッケージ寸法
- Height
-
17.5
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
7
cm
- Depth
-
2.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 51613 98179 5
- Gross weight
-
0.05
kg
- Nett weight
-
0.018
kg
- 風袋重量
-
0.032
kg
-
アクセサリー
- イヤーキャップ
-
予備 2 組
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20211 5
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