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その歯の輝き、まるでダイヤモンド
歯垢除去と歯ぐきのケアを兼ね備えた、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。さらに詳細をみる
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搭載されているプレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康を考えて開発されました。ブラシ毛のレイアウトは、外側の毛が歯と歯茎の境い目にあたり優しくブラッシングできるようにデザインされています。また、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分の歯垢を除去し、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけにくくいたします。毛先が届きにくい部分でも、手磨きの最大10倍の歯垢を除去し** 、2週間で歯ぐきの健康を推進します***。 ** *** プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。
ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ
過圧防止センサーは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ブラシにかけられた圧力が強いとハンドルに内蔵されたセンサーが感知した場合、ハンドルの振動が変化して知らせ、ブラシ圧を弱めてブラッシングするよう促してくれます。
ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。
ハンドルとアプリがBluetooth®*⁶でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどをスマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。歯磨きする際にスマホを持っていく必要はなく、時間があるときにアプリを開けばハンドルで記録した内容がアプリに反映されます。*⁶ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
洗練されたスリムなデザインの充電用スタンドを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。付属の充電トラベルケースは、外出先で歯ブラシをしっかり保護します。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約 2 週間使用できます。(2 分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
強さ
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
ソニッケアーアプリ
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