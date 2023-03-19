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  • その歯の輝き、まるでダイヤモンド その歯の輝き、まるでダイヤモンド その歯の輝き、まるでダイヤモンド

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン 9000

    HX9911/81

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    その歯の輝き、まるでダイヤモンド

    歯垢除去と歯ぐきのケアを兼ね備えた、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。

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    タイプ:

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン 9000

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    その歯の輝き、まるでダイヤモンド

    歯垢除去と歯ぐきのケアを兼ね備えたモデル。毛先の届きにくい部分でも手磨きの最大10倍の歯垢を除去*¹ *¹ガムヘルスモード使用時/フィリップス調べ

    • プレミアムガムケアブラシヘッドで歯ぐきの健康推進
    • ブラシヘッド認識機能
    • 4 つのモード、3 段階の強さ設定
    • 過圧防止センサー機能
    歯垢除去と歯ぐきケアが同時にできるプレミアムガムケアブラシヘッド

    歯垢除去と歯ぐきケアが同時にできるプレミアムガムケアブラシヘッド

    搭載されているプレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康を考えて開発されました。ブラシ毛のレイアウトは、外側の毛が歯と歯茎の境い目にあたり優しくブラッシングできるようにデザインされています。また、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分の歯垢を除去し、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけにくくいたします。毛先が届きにくい部分でも、手磨きの最大10倍の歯垢を除去し** 、2週間で歯ぐきの健康を推進します***。 ** *** プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。

    音波テクノロジーによる3つの働き

    音波テクノロジーによる3つの働き

    ソニッケアーは、毎分約31,000ストローク* の高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。*フィリップス調べ

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング

    過圧防止センサーは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ブラシにかけられた圧力が強いとハンドルに内蔵されたセンサーが感知した場合、ハンドルの振動が変化して知らせ、ブラシ圧を弱めてブラッシングするよう促してくれます。

    4つのモード、3段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応

    4つのモード、3段階の強さ設定で多様なブラッシングニーズに対応

    ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。

    ソニッケアーアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

    ソニッケアーアプリ・プログレスレポートで歯磨き習慣をサポート

    ハンドルとアプリがBluetooth®*⁶でペアリングし、毎日の歯磨きを記録します。磨いた回数や時間、ブラッシングの強さなどをスマートフォンの画面で確認でき、より良いブラッシングへとサポートします。歯磨きする際にスマホを持っていく必要はなく、時間があるときにアプリを開けばハンドルで記録した内容がアプリに反映されます。*⁶ Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

    こだわりの一品

    こだわりの一品

    洗練されたスリムなデザインの充電用スタンドを含め、細部にわたってフィリップスの専任デザイナーとエンジニアがこだわりぬいた電動歯ブラシです。付属の充電トラベルケースは、外出先で歯ブラシをしっかり保護します。

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ

    ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

    長寿命のバッテリー

    長寿命のバッテリー

    ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約 2 週間使用できます。(2 分間のブラッシングを1日2回使用した場合)

    技術仕様

    • 強さ

      ブラッシングを強化
      毎日の歯みがきに
      敏感な歯と歯ぐき用

    • 電源

      対応電圧
      100-240 V

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      14 日間
      エネルギー消費
      スタンバイ（ディスプレイオフ）< 0.11W
      バッテリーの種類
      リチウムイオンバッテリー

    • デザインと仕上げ

      ピンクとホワイトのグラデーション

    • サービス

      本体保証
      2年間保証
      ソフトウェアサポート
      関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から 2 年。

    • 互換性

      Bluetooth ワイヤレステクノロジー
      ソニッケアーアプリに接続
      Android**
      Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン
      iOS***
      Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムでコンパクトなデザイン
      充電表示ランプ
      ランプでバッテリー残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      タイマー
      ペーサー機能とスマートタイマー機能

    • 内容・付属品

      ハンドル
      ダイヤモンドクリーン 9000 1 本
      ブラシヘッド
      G3 プレミアムガムケア 1 本
      充電器
      充電ベースとスタンド 1 個
      トラベルケース
      トラベルケース 1 個

    • 洗浄性能

      歯垢の除去
      10 倍効果的*
      ガムヘルス
      最大約 7 倍健康的な歯ぐきに**
      ブラシ振動数
      約 31,000 ストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      ディープクリーンプラス
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ガムヘルス
      歯ぐきをやさしく刺激
      ホワイトプラス
      表面のステイン（着色汚れ）を除去

    • スマートセンサーテクノロジー

      過圧防止センサー機能
      振動とパルス音
      ブラシヘッド交換お知らせ機能
      ブラシヘッドの交換時期をお知らせ

    • ソニッケアーアプリ

      毎日の歯磨き記録
      ブラッシングパターンを経時的に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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