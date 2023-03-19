歯垢除去と歯ぐきケアが同時にできるプレミアムガムケアブラシヘッド

搭載されているプレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康を考えて開発されました。ブラシ毛のレイアウトは、外側の毛が歯と歯茎の境い目にあたり優しくブラッシングできるようにデザインされています。また、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分の歯垢を除去し、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけにくくいたします。毛先が届きにくい部分でも、手磨きの最大10倍の歯垢を除去し** 、2週間で歯ぐきの健康を推進します***。 ** *** プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。