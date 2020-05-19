DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン9000
その歯の輝き、まるでダイヤモンド
優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン9000 さらに詳細をみる
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DiamondClean 9000 ダイヤモンドクリーン9000
その歯の輝き、まるでダイヤモンド
歯垢除去力とステイン除去を兼ね備えたモデル
- より優れたブラッシング体験を実現
- 過圧防止センサー
- ブラシヘッド認識機能
- 4 つのモード、3 段階の強さ設定
歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去*1
高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に*2。 届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます*1。
プログレスレポート
内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。
4 つのモード、3 段階の強さ設定
ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。
ブラシヘッド認識機能で適切なモードと強さを自動設定
ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで適切なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）
過圧防止センサー機能
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。／画像はイメージです
ブラシヘッド交換時期をわかりやすくランプでお知らせ
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
長寿命のバッテリー
ダイヤモンドクリーン 9000 は、一度の満充電で約 2 週間使用できます。(2 分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
技術仕様
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コネクティビティー
- Bluetooth®*
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Philips Sonicare アプリに接続
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- バッテリー
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充電式
- 使用時間
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14 日間***
- バッテリーの種類
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リチウムイオンバッテリー
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デザインと仕上げ
- 色
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ピンク
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サービス
- 本体保証
-
2年間保証
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互換性
- Android**
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- iOS***
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iPad 第三世代以降
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iPhone 4S 以降
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iOS 7.0 以降
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iOS 7.0 搭載機種
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使いやすさ
- ハンドル
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スリムなデザイン
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- 交換お知らせ機能
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○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
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リマインダーアイコンが点灯します
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内容・付属品
- ハンドル
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ダイヤモンドクリーン 9000 1 本
- ブラシヘッド
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C3 プレミアムクリーン 1 本
- トラベルケース
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USB 充電トラベルケース
- 充電器用グラス
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1
- 充電器
-
1
-
洗浄性能
- 性能
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歯垢を除去
- タイマー
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ブラシペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果
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自然な白い歯に
- 過圧防止センサー機能
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ハンドルの振動が変化してお知らせ
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モード
- 3 段階の強さ設定
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- クリーン
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歯をキレイに
- ディープクリーンプラス
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歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス
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歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
- ホワイトプラス
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ステインを落とし磨き上げる
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スマートセンサーテクノロジー
- 過圧防止センサー
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当て方が強すぎるときにお知らせ
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
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○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)
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ブラシヘッドの交換時期がわかります
- BrushSync テクノロジー
-
- 1 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
- 2 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合
- 3 Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、 Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
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