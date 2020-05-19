4 つのモード、3 段階の強さ設定

ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。