磨き方をサポート

位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。