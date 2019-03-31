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ソニッケアー史上最高*のブラッシング体験をあなたに！
ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアーを実現する高性能電動歯ブラシです。さらに詳細をみる
高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大 4 倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去することができます。*2
位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。
磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。
アプリの 3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。
ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。
4 つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）の 4 つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の 3 段階からお選びいただけます。
コネクティビティー
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
ブラシヘッド認識機能
スマートセンサーテクノロジー
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