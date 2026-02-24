検索文字列

    Philips Sonicare Philips Sonicare C3 Premium Clean プレミアムクリーン ブラシヘッド

    HX9044/14

    最大 10 倍の歯垢を除去*

    プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。しっかり快適に磨けます。 * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ ** ホワイトプラス ブラシヘッドと比べた場合／フィリップス調べ *** マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    Philips Sonicare Philips Sonicare C3 Premium Clean プレミアムクリーン ブラシヘッド

    最大 10 倍の歯垢をやさしく除去*

    最大 10 倍の歯垢をやさしく除去*

    • 4 本組
    • レギュラーサイズ
    • 簡単にはめ込めるブラシヘッド
    • ブラシヘッド認識機能対応
    • ISCC認証取得：70%バイオ由来プラスチック採用***
    手磨きの最大10倍の歯垢を除去*

    手磨きの最大10倍の歯垢を除去*

    プレミアムクリーン ブラシヘッドはそのベースに柔軟な素材・形状を採用。届きにくい部分の歯垢も最大約10倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨きます。 * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ

    3 日間で最大 2 倍のステインを除去****

    3 日間で最大 2 倍のステインを除去****

    このブラシヘッドは、五角形の形に密集した硬いブラシのクラスターが中央に配置されており、白く輝く歯に磨き上げるのをサポートして、3 日間で最大 2 倍のステインを除去します****。 **** 手磨きと比べ（3日間）/ホワイトプラスモード使用時/フィリップス調べ

    音波水流

    音波水流

    毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。

    効果的なオーラルケアを実証

    効果的なオーラルケアを実証

    フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。

    色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能***に対応

    色とハンドルのブラシヘッド交換お知らせ機能***に対応

    ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能***によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） *** ハンドルの機種によってはないものもあります

    すべてのハンドルに対応で、ニーズに合わせて選べる

    すべてのハンドルに対応で、ニーズに合わせて選べる

    ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。

    70%バイオベースプラスチックを採用****でサステナブルな生活を

    70%バイオベースプラスチックを採用****でサステナブルな生活を

    当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です****。ISCC認証取得。 **** マスバランス方式、ブラシの柄の部分において

    紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

    紙製リサイクル可能パッケージで、開けやすい

    すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。

    技術仕様

    • デザインと仕上げ

      毛の硬さ
      ふつう
      ホワイト
      交換時期をお知らせ
      青色のブラシ毛が白くなったとき
      ブラシヘッドの素材
      やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド
      サイズ
      レギュラー
      ブラシヘッド認識機能対応

    • 互換性

      ブラシヘッド装着方式
      はめ込み式
      使用できないモデル
      Philips One
      対応歯ブラシ
      フィリップス ソニッケアー

    • 内容・付属品

      ブラシヘッド
      C3 プレミアムクリーン 4 本

    • 品質と性能

      交換
      約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。
      テスト済み
      最適な使用のために
      中国
      ドイツ
      効果
      • 歯垢の除去
      • ステイン除去／ホワイトニング

    • * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
    • ** ホワイトプラス ブラシヘッドと比べた場合／フィリップス調べ
    • *** マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
