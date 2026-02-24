HX9044/14
最大 10 倍の歯垢を除去*
プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。しっかり快適に磨けます。 * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ ** ホワイトプラス ブラシヘッドと比べた場合／フィリップス調べ *** マスバランス方式、ブラシの柄の部分においてさらに詳細をみる
プレミアムクリーン ブラシヘッドはそのベースに柔軟な素材・形状を採用。届きにくい部分の歯垢も最大約10倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨きます。 * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
このブラシヘッドは、五角形の形に密集した硬いブラシのクラスターが中央に配置されており、白く輝く歯に磨き上げるのをサポートして、3 日間で最大 2 倍のステインを除去します****。 **** 手磨きと比べ（3日間）/ホワイトプラスモード使用時/フィリップス調べ
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。
ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能***によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） *** ハンドルの機種によってはないものもあります
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。
当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です****。ISCC認証取得。 **** マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
