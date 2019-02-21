HX9031/25
丸い毛先で歯と歯ぐきにやさしく磨く
ガムプラス ブラシヘッド（旧：プロリザルツガムヘルス）は、歯ぐきを傷つけずに歯垢を徹底的に除去したい方に最適です。歯肉縁の歯垢をやさしく除去します。さらに詳細をみる
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密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、手磨きより多くの歯垢を除去。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。
ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定*（ダイヤモンドクリーン スマート、プロテクトクリーン対応、モード・強さはお好みで変更可能）
ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルに色々なブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニッケアーキッズ、eシリーズを除く）
ソニッケアーのハンドルは、ソニッケアーの純正ブラシヘッドとお使いいただくことで、最良の結果を出すようにデザインされています。 ソニッケアーの純正ブラシヘッドは、歯と歯ぐきを優しくケアします。ブラシヘッドは厳しい動作テストに合格済み。優れた使用感と耐久性をお届けします。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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