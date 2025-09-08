より健康な歯ぐきのための高度なケア***

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「7100シリーズ」が登場します。「7100 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。 手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。2週間で歯ぐきの健康を推進します***。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, ** *** プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。