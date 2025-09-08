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美しい歯と歯ぐきをこの一本で守る
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「7100シリーズ」が登場します。「7100 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。 手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。2週間で歯ぐきの健康を推進します***。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, ** *** プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。さらに詳細をみる
搭載されているプレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきの健康を考えて開発されました。ブラシ毛のレイアウトは、外側の毛が歯と歯茎の境い目にあたり優しくブラッシングできるようにデザインされています。また、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分の歯垢を除去し、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけにくくいたします。毛先が届きにくい部分でも、手磨きの最大10倍の歯垢を除去し** 、2週間で歯ぐきの健康を推進します***。 ** *** プレミアムガムケアブラシヘッド使用時／ガムヘルスモード使用時／手磨きと比較して／フィリップス調べ／画像はイメージです。
ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。 新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを⾃動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると同時に、わかりやすく電動歯ブラシのベース部のライトリングが光って、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
12つの（4モードにそれぞれ3段階の強さが選択可）ブラッシング設定でブラッシング力をアップ。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨き方をしたい場合に役立ちます。クリーン、センシティブ、ガムヘルス、ホワイトの4つのモードと3段階の強さ設定からお好みで選択できます。
ソニッケアー電動歯ブラシとアプリで口腔ケアの目標を達成しましょう。アプリでは、ブラッシングガイド、ヒントとコツ、お客様に合わせてパーソナライズされたコンテンツをシームレスに提供します。
フィリップスの USB 充電トラベルケースなら、外出先でも気軽に充電できます。ケースは丈夫でコンパクトに鞄に収まり、日常の外出時のブラッシングや旅行のお供にぴったりです。
ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。／画像はイメージです。
満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。*目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合。
強さ
仕様
デザインと仕上げ
サービス
互換性
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
ソニッケアーアプリ
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