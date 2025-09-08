自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「5500シリーズ」が登場します。「5500 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢・ステインを除去します。 手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。ホワイトモードで効果的にステイン（着色汚れ）も除去します。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, **プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／フィリップス調べ