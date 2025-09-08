HX7110/06
自信が湧いてくる自然な白い歯をこの一本から
日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニッケアー。エントリーシリーズ に「5500シリーズ」が登場します。「5500 シリーズ」は、ソニッケアーの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢・ステインを除去します。 手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。ホワイトモードで効果的にステイン（着色汚れ）も除去します。 *POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, **プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／フィリップス調べさらに詳細をみる
搭載されているプレミアムクリーンブラシヘッドはベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のホワイトプラスブラシヘッドの約4倍。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出し、手磨きの最大10倍の歯垢を除去します**。また、柔軟性のあるベースなので、過剰なブラッシング圧力も吸収しながら洗浄します。 ** プレミアムクリーンブラシヘッド使用時／クリーンモード使用時／フィリップス調べ／画像はイメージです
ソニッケアーは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。 新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを⾃動的に調整するので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです
過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。 ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。
クリーンモードは通常ブラッシングで歯垢をしっかり除去。ホワイトモードは歯の表面のステイン（着色汚れ）の除去に効果的です。
フィリップスのトラベルケースで外出先に持ち運ぶことができます。ソニッケアー歯ブラシを安全に収納できる頑丈さとバッグに楽に収まるコンパクトさを両立。旅のお供にぴったりです。
ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。
ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。
満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。*目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合。
強さ
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
スマートセンサーテクノロジー
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。